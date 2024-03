Was lange gärt, schmeckt endlich gut Wie feinste Misopasten und Sojasaucen entstehen

In einer Wanne im Erdgeschoss der Osram-Höfe in Berlin-Wedding schimmelt Brot. Ein weicher Flaum aus gelben und graugrünen Sporen liegt über den in Stücke gebrochenen Scheiben. Beim Anblick stellen sich einem die Nackenhaare auf – eine uralte Warnung des Körpers wohl: Von Lebensmitteln, in die Mikroorganismen bereits ihre unsichtbaren Zähne geschlagen haben, lässt man besser die Finger.