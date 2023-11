Weihnachts-Klassiker Christmas-Pudding vom Küchenchef der britischen Botschaft

In der Küche einer Villa in Grunewald liegt eine Ahnung von Rosinen und Orangen, von Zimt, Muskat und Nüssen. 50 Tage vor „Christmas Day“, dem ersten Weihnachtstag, duftet es in der Residenz ihrer Exzellenz, der Botschafterin seiner britannischen Majestät in der Bundesrepublik Deutschland, schon ganz warm und wohlig.

Robert Burgmeier lehnt am Stahltresen, neben ihm das Werk des Morgens: Um die 100 Mince Pies hat er gebacken. Die kleinen Mürbeteig-Pasteten sind gefüllt mit Äpfeln, Sultaninen, Korinthen, Orangeat, Zitronat und Mandelstiften. Seit über einem Jahr reiften ihre Aromen zuvor im Weckglas, wachgekitzelt von einigen kräftigen Schlucken feinem Brandy.

Britische Weihnachtsbäckerei braucht Zeit: Die Füllung der „Mince Pies“ reift ein Jahr in Weckgläsern. © Ferdinand Dyck

Erste Lektion der britischen Weihnachtsbäckerei: Man muss Zeit mitbringen. Die zweite verrät Burgmeier. „Wer keine Trockenfrüchte mag“, sagt er, „für den ist die britische Küche eher nix.“ Tut der Mann mit der wallenden Richard-Löwenherz-Mähne aber offensichtlich. Wie hätte er sonst 15 Jahre durchhalten können, als oberbayerischer Küchenchef der Briten in Berlin?

Als Robert Burgmeier Botschaftskoch wurde, war Gordon Brown noch Premierminister in London

2008 heuerte der gebürtige Münchner bei der Botschaft an. Damals war Gordon Brown Ministerpräsident in London und der Brexit noch eine Fantasie konservativer Hinterbänkler in Westminster. Jamie Oliver brachte gerade sein zwölftes Kochbuch heraus, mittlerweile sind es 32.

Burgmeier, heute 45, hat also schon ein bisschen was mitbekommen, seit er der Restaurantküche nach Stationen unter anderem in der Schweiz und natürlich Großbritannien den Rücken kehrte und seitdem in der Botschaft in der Wilhelmstraße zaubert, hauptsächlich aber hier in Grunewald die wechselnden Botschafter samt Familien kulinarisch umsorgt oder bei Empfängen und Partys im riesigen Garten der Residenz groß auftischt. Im Schnitt acht Veranstaltungen pro Woche. Sein Rekord: 1800 Gäste.

Robert Burgmeier, seit 15 Jahren Küchenchef der britischen Botschaft in Berlin, präsentiert seine „Mince Pies“. © Ferdinand Dyck

Von der Küche führt eine Tür gleich hinüber ins Herz der Villa, ein gediegenes Esszimmer, an den Wänden überlebensgroße Gemälde, die Royals und Exzellenzen von einst zeigen. Dahinter Salons mit Couches, schweren Läufern und Gardinen. In einem Buffetschrank zwei Silberteller. „Die werden nur fürs Königspaar rausgeholt“, sagt Burgmeier, „sonst darf niemand von ihnen essen.“

Was serviert man denn so, als kulinarischer Vertreter eines Völkchens, das mal vor allem für verkochtes Gemüse bekannt war, seit 30 Jahren aber fast alle wichtigen Küchentrends Europas mitprägte? Das einige der größten Küchen-Stars überhaupt hervorgebracht hat: Heston Blumenthal, Pionier der Molekularküche, Fergus Henderson, Erfinder der Nose-to-Tail-Bewegung. Das mit Jamie Oliver die Rolle des modernen Fernsehkochs schuf, sie mit Gordon Ramsey und Nigella Lawson immer wieder neu interpretierte.

Fish & Chips – und Pies in allen Abwandlungen

„Mengenmäßig am meisten wahrscheinlich schon Fish & Chips“, sagt Burgmeier und grinst. Für den nimmt er Seehecht, im Biss etwas fester als Kabeljau. Auch Pies serviere er gerne, in allen Abwandlungen. Entscheidend bei der Botschaftsküche sei das Timing, die Gerichte müssten auf die Minute genau an die Gäste, das sei selbst mit dem Service im Sternerestaurant nicht zu vergleichen. Da böten sich Fingerfood-Happen wie „Steak and Stout Pie“ oder „Cheese and Onion Pie“ an, auch „Puffs“ aus Brand- statt Mürbeteig, außen schön kross, innen ganz weich, gefüllt zum Beispiel mit Lauch, Salbei und altem Cheddar.

„Wer keine Trockenfrüchte mag, für den ist die britische Küche eher nix“: Zutaten für den Christmas-Pudding. © Ferdinand Dyck

Ansonsten habe er drei Regeln: Beim Geschmack auf dem Teller mache er keine Kompromisse. Geprotzt werde nicht, gefragt sei Understatement: Hummer und Kaviar gebe es nicht, Kaisergranat dagegen durchaus mal – der sei zwar teurer, wirke aber nicht so. Und die wichtigsten Zutaten sind natürlich britisch: Käse aus Summerset, Lamm aus Wales, Beef aus Nordirland, Mini-Jakobsmuscheln von der Isle of Man.

Auch auf Schaumwein verstehe man sich in Südengland mittlerweile, Burgmeier empfiehlt „Chapel Down“, „Nyetimber“, „Gusbourne“ oder „Bolney“. Nach dem Brexit sei es eine Herausforderung gewesen, alles zu bekommen. Mittlerweile habe sich die Situation entspannt. In Berlin gebe es viel bei „Broken English“, einem Spezialitätenladen in Kreuzberg. Für die Küche bestelle er online bei „Bosfood“, die seien auch gut sortiert.

Very british: Christmas-Pudding gehört seit viktorianischen Zeiten zum Weihnachtsfest. © Ferdinand Dyck

Und schon wieder beginnt es zu duften. Etwa fünf Wochen vor Weihnachten wird traditionell der Christmas-Pudding auf die Reise gebracht, eine urenglische Angelegenheit, die aufs Mittelalter zurückgehen soll und spätestens seit dem viktorianischen Zeitalter auch emotional fest zu Weihnachten gehört. Schon Charles Dickens schwärmte vom weichen, tief dunklen und hocharomatischen Dessert, Agatha Christie schickte ihren Privatdetektiv Hercule Poirot los, „The Adventure of the Christmas Pudding“ zu lösen.

Schon Charles Dickens schwärmte vom Christmas-Pudding

Die Zutatenliste reicht etwa von London bis Aberdeen: Eine Unmenge Trockenfrüchte werden unter anderem mit Buttercreme – traditionell nimmt man Schmalz –, dunklem Ale, Rum, Tee, geriebenem Apfel, Melasse, Muscovadozucker, Zimt, Muskat, Ingwer, Anis, Piment, Nelke, frisch gehobeltem Paniermehl sowie Haselnüssen vermischt und in einer Puddingform 12 Stunden lang gedämpft. Anschließend reift die festtägliche Aromenbombe luftdicht verpackt im Keller, wird täglich mit Brandy eingepinselt und schließlich am Tisch flambiert, meist gibt es einen Schlag Brandybutter dazu. Wer es nachmachen will, findet das Rezept weiter unten in diesem Artikel.

Die Puddingfüllung geht wegen der Eier leicht auf, deshalb werden die Formen vor dem Dämpfen beschwert. © Ferdinand Dyck

„Das ist schon sehr britisch“, sagt Burgmeier. Es gebe ein ganzes Universum von Puddings im Königreich – mit dem, was man in Deutschland darunter verstehe, hätten sie alle nichts zu tun. „Ich liebe sie mittlerweile.“ Ist auch besser so, ans Aufhören denkt der bayerische Chef der Briten nämlich nicht.

Er glaube an die diplomatische Kraft des Kochens, gutes Essen sei Soft Power, wie Sport und Musik. Dazu wolle er gerne noch ein bisschen was beitragen. „Mal schauen“, sagt er, „mein Vorgänger war 37 Jahre hier.“

Christmas-Pudding (Rezept von Robert Burgmeier)

Traditionell etwa fünf Wochen reift die viktorianische Trockenfrüchte-Bombe nach dem Dämpfen. Fertig bekommt man sie etwa im „Broken English“, einem britischen Spezialitätenladen in Kreuzberg (Arndtstraße 29, Mo-Fr 11-18, Sa 11-16 Uhr, brokenenglish.de).

Stilecht: Christmas-Pudding wird mit einem Zweig „Holly“, Stechpalme, dekoriert, und am Tisch flambiert. © Robert Burgmeier

Zutaten (für 2 Puddings): 170 g Rosinen, 110 g Korinthen, 200 g Sultaninen, 85 g Orangeat (dafür am besten ganze, eingelegte Orangenschalen hacken), 125 g getrocknete Aprikosen und 100 g getrocknete Feigen (beide grob gehackt), 290 ml Brown Ale, 30 ml Rum, Saft und geriebene Schale je einer Zitrone und Orange, 110 g Trockenpflaumen (über Nacht in Tee eingelegt, dann grob gehackt), 1 Apfel, 225 g Butter, 240 g Muscovadozucker, 30 ml Melasse (das britische Original heißt „Treacle“, alternativ Zuckerrübensirup), 3 Eier, 110 g Mehl, 1 gestr. TL Backpulver, 1 TL Mixed Spice (alternativ Lebkuchengewürz), 1/2 TL Zimt, 1 Msp. Muskat, 1 Msp. gemahlener Ingwer, 1 Prise Salz, 225 g frisch geriebenes weißes Paniermehl, 60 g Haselnüsse (gerieben und geröstet) – außerdem: zwei Puddingformen – für die Brandybutter: 125 g ungesalzene Butter, 125 g Puderzucker, 3 EL Brandy

Zubereitung

Die getrockneten Früchte mit dem Bier, dem Rum, den Orangen, dem Zitronensaft sowie den eingelegten Pflaumen vermischen und über Nacht einweichen lassen. Anschließend den Apfel mit Schale reiben und dazugeben.

Die zimmerwarme Butter mit dem Zucker aufschlagen, die Orangen- und Zitronenschale dazugeben. Weiterschlagen, nach und nach die zimmerwarmen Eier dazugeben, dabei weiter aufschlagen. Das Mehl sieben und mit dem Backpulver, den Gewürzen und dem Paniermehl vermischen. Langsam unter die Buttercreme heben. Anschließend mit den eingelegten Früchten vermengen.

Die Puddingformen doppelt mit Backpapier auslegen. Die Masse hineinfüllen, glatt streichen, verschließen und beschweren, dann 10-12 Stunden dämpfen. Die Puddings luftdicht mit Alufolie verpacken und mehrere Wochen an einem kühlen, dunklen Ort reifen lassen, dabei nach Belieben immer wieder mit Brandy einpinseln.

Die Christmas-Puddings am Weihnachtstag noch einmal 2 Stunden dämpfen. Für die Brandybutter die Butter mit dem Puderzucker schaumig schlagen. 3 EL Brandy und 3 EL warmes Wasser dazugeben und unterrühren. In ein Servierschälchen füllen. Den Pudding auf einer Servierplatte anrichten, mit Brandy übergießen und am Tisch flambieren. Aufschneiden, dazu die Brandybutter reichen.

Mince Pies (Rezept von Robert Burgmeier)

Die kleinen Mürbeteig-Pasteten, gefüllt unter anderem mit Trockenfrüchten, Orangeat, Zitronat und Mandelstiften, sind ein weihnachtliches Langzeitprojekt: Die Zutaten für die Füllung müssen mindestens ein Jahr mit Brandy im Weckglas reifen.

Im Mittelalter steckte wohl tatsächlich auch Fleisch im süßen Weihnachtsgebäck, heute steht „mince meat“ aber nur noch für die Trockenobstfüllung. © Ferdinand Dyck

Zutaten (für etwa 60 Pies) – fürs „Mince Meat“: 450 g frische Cranberrys, 225 g Kochapfel (z.B. Boskop), 225 g Schmalz, 350 g Rosinen, 225 g Sultaninen, 225 g Korinthen, 225 g Orangeat und Zitronat (dafür am besten ganze, eingelegte Orangen- und Zitronenschalen hacken), 250 g heller Muscovadozucker, geriebene Schale und Saft von je 2 Orangen und Zitronen, 50 g Mandelstifte, 4 TL britisches Mixed Spice (alternativ Lebkuchengewürz), 1/2 TL gemahlener Zimt, 1/2 geriebene Muskatnuss, 6 EL Brandy – für den Teig: 350 g Mehl, 175 g Butter (kalt und gewürfelt), 3 EL Zucker, 4 EL eiskaltes Wasser, 1 Ei – außerdem: etwas Sahne-Ei-Quirl (1 zu 1) zum Bestreichen, flache Muffin-Bleche

Zubereitung

Den Apfel in 5-mm-starke Würfel schneiden. Alle Zutaten vermischen und 12 Stunden ruhen lassen. Dann bei 120 Grad im Ofen drei Stunden in einer großen, eher flachen Form garen. Mischung erkalten lassen, in Weckgläser füllen und mindestens ein Jahr an einem kühlen, dunklen Ort reifen lassen.

Die Teig-Zutaten zu einem glatten Teig verkneten und 6 Stunden ruhen lassen. Danach auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dick ausrollen, mit einem runden Ausstecher Pie-Böden ausstechen. In die Muffinbleche setzen und randvoll mit „Mince Meat“ füllen. Deckel aus dem Teig ausstechen, Pies damit oben verschließen. Mit Sahne-Ei-Quirl bestreichen.

Mit der Schere jeweils ein kleines Loch in die Mitte der Pie-Deckel schneiden. Bei 180 Grad etwa 15 Minuten im Ofen backen.