Wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer Besuch in der kriselnden Berliner Gastronomie

„Natürlich finde ich sieben Prozent Mehrwertsteuer besser als 19“, sagt Jules Winnfield, Betreiber des vegetarischen Sternerestaurants „Bonvivant Cocktail Bistro“ an der Goltzstraße in Schöneberg. Was er und andere Gastonomen allerdings nicht so gerne zugäben: „Wir haben unser Geschäftsmodell ursprünglich mal mit 19 Prozent kalkuliert, an der Rückkehr zum regulären Satz sollte es jetzt also eigentlich bei niemandem scheitern.“ Es ist die eher optimistische Perspektive auf die aktuelle Situation der Gastronomie.