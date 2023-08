Hitler zieht zu Lenin nach Berlin-Spandau Zitadelle zeigt am Kanzleramt ausgebuddelte Büste

Er ist wieder da, mit strenger Frisur und gebrochener Nase. Auf einer Holzplatte wurde die Marmorbürste von Adolf Hitler letzte Woche in die Zitadelle gekarrt. Dort kennt man sich mit Denkmälern aus, vor denen andere lieber die Augen verschließen. "Es handelt sich um eine Büste, die der Künstler Josef Limburg (1874-1955) in seinem Atelier in Lichterfelde angefertigt hat. Die Büste stammt aus dem Jahr 1937", erzählte Museumschefin Urte Evert im Anschluss dem aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Oben sehen Sie das erste Foto von der Büste im Hof der Zitadelle.