Heiraten mit Anfang 20 Eben noch im Technoclub, jetzt schon vorm Traualtar

Wenn man in Berlin wohnt und jung ist, kann es gut sein, dass man mehrere Profile auf unterschiedlichen Dating-Plattformen hat. Es kann auch sein, dass man sich in einer offenen oder polyamoren Beziehung befindet oder dass man die Schnauze voll hat vom Dating und von Unklarheiten und dass man deshalb eine Weile niemanden trifft. Was eher unwahrscheinlich ist: dass man schon geheiratet hat.