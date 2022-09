Herrin der Ringe Warum die Zwiebel in der Küche unverzichtbar ist

Nach nicht mal 30 Sekunden ist der dunkle, tiefe Duft bis in die letzten Winkel des Gastraums geweht. Von der offenen Küche des „Hallmann & Klee“ aus, wo Sarah Hallmann, die Gründerin und Chefin des Restaurants in Rixdorf, gerade ein paar Zwiebelhälften mit der Schnittfläche nach unten in eine heiße Pfanne gesetzt hat und wo sich nun die magische Transformation vollzieht, die aus der Zwiebel eines der unverzichtbarsten Lebensmittel der Erde macht.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden