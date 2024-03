Heute sabbert sie wieder Wie peinlich ist Heidi Klums Lüsternheit angesichts ihrer Model-Kandidaten?

Oh Gott, oh Gott, schon wieder so ein knackiger junger Mann, ist ja nicht zum Aushalten! „Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll“, stöhnt Heidi Klum und stiert dem Kandidaten dann aber doch vor allem in den Schritt.

So geht das jetzt seit sechs Folgen und in der siebten an diesem Donnerstag wird es sicher nicht anders sein.

Bei Pro7 ist wieder „Germanys Next Top Model“-Zeit, und in dieser 19. Staffel machen erstmals junge Männer mit. Moderatorin und Chef-Jurorin Heidi Klum hat sich mit dieser Neuerung eigenen Angaben zufolge einen „Herzenswunsch“ erfüllt. Aber so, wie sie sich nun im Angesicht der gut gebauten Kandidaten aufführt, muss man fürchten, dass ihr das Herz in die Hose gerutscht ist (kleine Schlüpfrigkeit, hoffentlich erlaubt in diesem Umfeld).