Hoffnungsträger der deutschen Wirtschaft Der Ideenfänger vom Hauptbahnhof

Die mittlerweile womöglich größte Hoffnung deutscher Wirtschaftspolitik verbirgt sich also hier in einem Leipziger Gewerbegebiet. Am östlichen Rand des Hauptbahnhofs wehen Baumarktfahnen, vor einem Zoogroßhandel sind Paletten gestapelt, daneben parken die Transporter eines Autovermieters. Das „T&H Elektrolager“ bietet Kühlschränke auf dem Gehweg an, erste und zweite Wahl, zu „Heissen Preisen!“ Soll hier tatsächlich die Zukunft des Landes zu finden sein?