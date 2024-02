Ignorieren, gegenhalten, melden Strategien gegen Rechte im Internet

Mehr als drei Millionen Menschen gingen in Deutschland in den vergangenen Wochen gegen die AfD und den grassierenden Rechtsextremismus auf die Straße. Zwischen 100.000 (Polizeiangabe) und 300.000 (Angabe der Veranstaltenden) waren es alleine in München am vergangenen Wochenende bei einem „Lichtermeer für die Demokratie“. Das Zeichen: Die Demokratinnen und Demokraten in diesem Land, sie sind in der Mehrheit.

Doch so sichtbar diese Mehrheit auf den Straßen in diesen Zeiten ist – im Netz dominieren diejenigen, gegen die aktuell demonstriert wird. Kommentarspalten sind gefüllt mit rechter Hetze. Keine Partei erreicht in den sozialen Medien so viele Menschen wie die AfD.