Carlos Acosta, 45, klaute als kleiner Junge in Havanna Mangos, um sie zu verkaufen. Heute gilt er als einer der größten Tänzer der Welt. Der Kubaner, der als jüngstes von elf Kindern in Armut groß wurde, gewann mit 16 die Goldmedaille beim Prix de Lausanne, die erste von zahlreichen Auszeichnungen, die ihm den internationalen Durchbruch bescherte. Am English National Ballet und dem Houston Ballet wurde „der kubanische Dynamo“ („Evening Standard“) zum Star. Als Principal Guest Artist des Londoner Royal Ballet tourte er durch die ganze Welt.

Der Sohn einer spanischstämmigen Mutter und eines afrokubanischen Vaters trat auch in mehreren Filmen auf, unter anderem unter der Regie von Natalie Portman. Diese Woche kam „Yuli“ ins Kino, der auf seinen Erinnerungen „No Way Home“ basiert, und in dem er selber mitspielt.

Mit seiner britischen Frau Charlotte und den drei Töchtern lebt Acosta in Südengland und Havanna, wo er sein eigenes Ensemble gründete. Gerade wurde bekannt, dass er ab 2020 das Birmingham Royal Ballet leiten wird. Beim Gespräch in der Berliner Hotelsuite führt der Tänzer und Choreograf als Erstes seinen Entenwatschelschritt vor, dreht sich später zur Demonstration um die eigene Achse. Zwischendurch greift er sich einen Apfel aus dem Obstkorb, nicht ohne sich für das Knabbern zu entschuldigen: „Ich habe soo einen Hunger!“