War das Ihre Jugend?

Ich bin aufgewachsen in einem Wohnzimmer, in dem es keinen Fernseher gab, aber meine Eltern hatten den 24-bändigen Brockhaus, die Ausgabe von 1958, ihrem Hochzeitsjahr. Daneben Kindlers Literaturlexikon. Die Bildungserlebnisse meiner Kindheit sind schon auf das Zeithaben zurückzuführen.

Wie haben Sie die Zeit genutzt?

Ich habe meine ganze Kindheit über dicke Bücher verschlungen. Frakturschrift kann ich heute lesen, weil ich Felix Dahns „Ein Kampf um Rom“ durchgehalten habe. Anfang der 80er hatten wir zwei Wochen Urlaub, die ganze Familie war südlich von Bordeaux am Meer. Ich hatte gerade Abitur und eigentlich gar nicht mehr so große Lust, mitzufahren. Die beiden Bücher in meinem Urlaubsgepäck, „Der alte Mann und das Meer“ und „Das Boot“, hatte ich in anderthalb Tagen durch.

Und dann?

Ich habe meine Mutter gefragt, was mache ich jetzt? Sie sagte einfach: „Gut, dann lernst du jetzt Französisch.“ Meine Mutter ist studierte Übersetzerin und Dolmetscherin, und dann hatte ich eben die nächsten zehn Tage bei ihr Unterricht. So habe ich in diesem Sommer Französisch gelernt.

Sie waren fünf Brüder. Die anderen müssen Sie gehasst haben …

Ich bin Nummer zwei, und meine Brüder haben vermutlich unter mir gelitten. Heute können wir darüber lachen.

Abi nach zwölf Jahren, schnelles Masterstudium: Behindert nicht auch die Uni heute diese Freiräume, die Sie sich wünschen?

Die Frage ist, wie sehr man sich davon abhalten lässt. Wir neigen immer dazu, die alten Zustände zu glorifizieren, aber diese manchmal 16 oder 18 Semester in Richtung Mathematik-Diplom, das man am Ende nicht schafft, waren eine Katastrophe. Ein Vordiplom war damals kein Abschluss. Da hat man heute mit dem Bachelor doch etwas anderes in der Hand.

Unsere Welt wird heute von Algorithmen beherrscht. Wir bekommen personalisierte Werbung, unsere Kreditwürdigkeit wird nach unserer Postleitzahl eingeschätzt. Ist Mathe mitunter gefährlich?

Ich bin im Religionsabitur gefragt worden, was denn Heisenberg mit der Ambivalenz von Naturwissenschaft und Technik meint. Damals wusste ich nicht, was Ambivalenz bedeutet. Heute meine ich, Mathematik ist in der Ausprägung von Algorithmen ein Werkzeug, und wie viele Werkzeuge kann man auch dieses natürlich missbrauchen. Trotzdem sollten wir jetzt nicht Angst schüren, sondern erst einmal schätzen, was alles möglich ist. Zugleich ist es wichtig zu wissen, was Facebook oder die Bank mit den persönlichen Daten machen können. Hier muss nicht nur der Einzelne Grenzen setzen, ich sehe auch die Politik gefordert.

Es gibt inzwischen viele Silicon-Valley-Manager, die Bücher darüber schreiben, an was für einem Monster sie mitgearbeitet haben.

Das ist richtig, ich glaube, da ist auch die Welt von der Entwicklung überrollt worden. Man muss da Akteure unterscheiden. Die NSA zum Beispiel hat offenbar irgendwo in der Wüste von Nevada ihr Datenzentrum, mit Speicherplatz von 140 Terabyte für jeden einzelnen Erdenbürger. Da kann man sehr viel speichern. Und dann gibt’s auch noch Facebook und Amazon und Google und Uber und Tesla.

Viele sind an Bewegungsprofilen interessiert.

Auch das könnte etwas Gutes sein, wenn wir über moderne Verkehrssteuerung oder die Ausstattung mit Ladestationen reden. Die Mobilitätswende und die Energiewende in Deutschland müssen sinnvoll geplant werden. Die Hilfsmittel, die wir dafür haben, nicht zu nutzen, wäre unsinnig.

In der Mathematik wird gern die beruhigende Eindeutigkeit ihrer Ergebnisse gelobt. Der Philosoph Thomas Bauer beklagt, dass gerade unser Bedürfnis nach Eindeutigkeit für große Probleme sorgt: In vielen Debatten gehen die Graustufen verloren.

Wenn sich die Eindeutigkeit der Mathematik in klare und unbezweifelbare Aussagen übersetzt, ist das letztlich etwas Schönes. Aber sobald es in Debatten hineingeht wie etwa den Klimawandel, ist der Übergang von unbestreitbaren und eindeutigen Antworten hin zu Prognosen fließend. Die Frage nach der Klimaerwärmung hängt neben dem CO2-Anstieg von vielen Faktoren ab, da gibt es nicht eine eindeutige Antwort. Die daraus abgeleitete Handlungsempfehlung wird nie so eindeutig sein wie die ursprüngliche Erkenntnis.

Kann Mathematik die Welt also gar nicht erklären?

Mathematik allein kaum, aber mit der Physik zusammen und anderen Wissenschaften schon. Ich glaube, wir haben da als Menschheit schon etwas Gigantisches geleistet in unserem Verständnis der Ökosysteme, des Systems Erde mit den Planetenbahnen und Elementarteilchen. Dass man in Einsteins Gravitationsgleichungen mit nur acht oder neun Symbolen die Form des Universums und die Schwerkraft beschreiben kann, ist unglaublich. Dass es nun mathematische Simulationen gibt, die uns sagen, wie sich Meeresströmungen verändern und welche Auswirkungen das auf das Klima hat, sorgt auch dafür, dass am Ende die Frage, ob und wann wir in Deutschland aus der Kohle aussteigen, eben nicht mehr nur vom Bauchgefühl der Kanzlerin abhängt.