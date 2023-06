Ist kein Alkohol wirklich die Lösung? Über das anarchische Potential des Weißweins

Das letzte Mal, als ich länger als acht Wochen keinen Drink in der Hand hatte, muss ich unter 14 Jahre alt gewesen sein. Als Kind vom Land, aufgewachsen in den trostlosen Weiten des Bielefelder Umlands, unterliegt man alkoholischer Früherziehung. Es ist gängige Praxis, dass jede Aktivität, ob Vereinssport oder Schützenfest, eine institutionalisierte Entschuldigung fürs gemeinschaftliche Trinken ist.

Ich habe also stark angefangen, dann aber auch schwach nachgelassen: Der Apfel-Amaretto meiner Abi-Feten (Grüße gehen raus an meine Schulfreundin Jenny, bekannt für erbarmungslose Mischverhältnisse) wurde durch billigen Wein in meiner Studi-WG abgelöst (Grüße gehen raus an den Penny-Markt in Heidelberg an der Plöck), und der wiederum durch besseren Wein (Grüße gehen raus an den Weinhändler meines Vertrauens am Maybachufer).

Hat unsere Autorin Silvia Silko diesen Artikel nur verfasst, um ihren eigenen Weinkonsum wissenschaftlich zu legitimieren? Der Verdacht besteht. Es sei aber angemerkt, dass beim Schreiben keine einzige Flasche zu Schaden gekommen ist.

Ich mag Alkohol, mag den Geschmack, vor allem von Weißwein. Und ich mag den leichten Schwips. Das heißt natürlich nicht, dass ich ständig betrunken bin. Mein Konsum ist ziemlich unspektakuläres deutsches Mittelfeld: Laut Statistik von 2021 trinkt der Großteil der Deutschen mehrfach im Monat Alkohol, aber nicht häufiger als einmal die Woche. Im selben Jahr tranken die Deutschen pro Kopf knapp 21 Liter Wein und gute drei Liter Schaumwein.

Die Tendenz ist rückläufig, was statistisch besonders beim Bierkonsum zu erkennen ist: Seit den 90ern ist der Verbrauch von Bier deutschlandweit um 50 Liter pro Person gesunken. Offenbar begann gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein kollektiver Hang zur Abstinenz.

Es kann spekuliert werden, woran das liegt: Das Trinken während der Arbeitszeit wurde damals mehr und mehr verpönt, es gab mehr Aufklärung zu Gefahren von Alkoholkonsum. Außerdem griff Ende der 80er ein neonfarbener Fitness- und Gesundheitstrend um sich. Fitnessstudios sprossen aus dem Boden, Jane Fondas Aerobic-Video wurde berühmt.

Der optimierte Mensch ist verdammt nüchtern

Seit einigen Jahren erleben wir sogar die Steigerung dieses Konzepts des fitten Menschen. Wir werden vom Ideal des unbedingt selbstoptimierten Individuums gepeinigt. Bewusst und achtsam sollen wir durchs Leben gehen, nicht versoffen und verkatert. Rausch ist destruktiv, Nüchternheit konstruktiv.

Das wird auch auf Social Media propagiert, hier im Rahmen der Selbstbejahung von Achtsamkeits-Influencer:innen. Das einzige High gibt es hier durch Lebensweisheiten auf Abreißkalenderniveau, während das Vitamin C des grünen Smoothie reinknallt.

Der Markt zieht entsprechend nach: Alkoholfreie Bier- und Sektsorten sind längst nichts Neues, mittlerweile gibt es alkoholfreie Weine und Spirituosen. Und Berlin hat einen Ort, wo man all das kaufen kann: den alkoholfreien Späti.

Rosé hatte vor wenigen Jahren eine kleine Hochphase in Berliner Weinbars. Aktuell bekommt man ihn sommerlich als gefrorene Variante, etwa in der Beuster Bar. Da heißt er dann „Frosé“ © stock.adobe./yrabota

Entsprechend habe ich meinen Konsum auch mal überdacht – und bemerkt, dass ich zwar immer mal Phasen habe, in denen ich nicht viel trinke, aber eben seit meiner frühen Jugend nicht länger als zwei Monate abstinent war. Überraschend ist das nicht. Schockierend? Ein bisschen.

Ich entscheide mich also, dem Alkohol auf gewisse Zeit abzuschwören. Und zwar nicht so feigenblättrig, wie es die ganzen Berliner Dry-January-Jünger praktizieren: Vier mickrige Wochen, in denen die ersten paar Tage sowieso aus Auskatern nach den rauschlastigen Festtagen bestehen. Bei mir sollen es mindestens sechs Monate sein. Vier habe ich schon geschafft. Und was soll ich sagen: Schön ist das alles nur bedingt.

Ich habe ohne Prozente weniger unbeschwerten Spaß. Damit meine ich gar nicht, dass ich auf einem Empfang nicht auch einen alkoholfreien Sekt trinken könnte. Generell habe ich gemerkt: Solange man um einen Drink genug Brimborium in Form von Eiswürfeln und Garnitur veranstaltet, bekommt er auch als Soft-Variante seine Feierlichkeit.

Das Ende der Vernunft

Es geht um etwas anderes: um Sinnfreiheit. Um das Zergehen im Hedonismus. Dr. Sacha Szabo ist Soziologe und unterrichtet an der Uni Freiburg. Außerdem gibt er Vorträge, die „Anbandeln auf dem Jahrmarkt – Der Festplatz als Datingplattform“ heißen, und schreibt wissenschaftliche Analysen zum massendeutschen Phänomen des Ballermann.

Jeder Deutsche trinkt jährlich etwa 5,2 Liter Spirituosen, also Hochprozentiges wie Wodka oder Gin. © stock.adobe/Olga Andryeyeva

Szabo betrachtet Rausch, Feiern und Alkoholgenuss mit wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit und nennt sich bei unserem Telefonat selbst den „Till Eulenspiegel des Universitätsbetriebs.“ Es mutet ja auch kurios an, dass sich ein Wissenschaftler damit beschäftigt, warum Menschen sich gerne mal ins Off schießen. Ein Vorgang, der gesamtgesellschaftlich oft als dekadentes Vergnügen, als überflüssiges Ausflippen abgetan wird. Dabei handelt es sich um Praktiken, die in unserem Leben und der Menschheitsgeschichte viel Platz einnehmen – und durchaus wichtig sind.

„Unsere Kultur kann nur bestehen im Rückgriff auf unsere Naturhaftigkeit. Und auf diese werden wir im Moment des Kontrollverlusts zurückgeworfen“, erklärt Szabo. „Im Rausch vergessen wir uns kurz.“ Wie der 54-Jährige erklärt, übernimmt beim Trinken unsere animalische Seite, der Denkapparat wird runtergeschaltet. Und das kann manchmal ganz guttun.

Untersucht den Ballermann aus soziologischer Sicht: Sacha Szabo. © Conny Ehm

Es geht aber auch um ein Gruppengefühl, dem man sich uneingeschränkt überlässt. Szabo erklärt, dass es egal ist, wie und wo wir uns gemeinsamem Rausch als Gruppe hingeben – am Ballermann, in einem Technoclub oder bei Tante Ernas Geburtstag im Partykeller – es sind immer dieselben Mechanismen, die greifen.

Im Rausch vergessen wir uns kurz. Sacha Szabo, Soziologe

Man wird eins miteinander, man ist losgelöst vom Alltag in einem abgesteckten Raum, in dem andere Regeln gelten als im sonstigen Leben. Klar ist, dass der Exzess nur Ausnahmezustand ist und man sich danach wieder eingliedert. Somit ist er Ventil und sozialer Kitt. Szabo unterstreicht, dass der Alkoholkonsum hierbei keinen Zweck erfüllen dürfe, etwa die Steigerung der Kreativität. Das Hirnausschalten könne auch ohne Zielgerichtetheit stattfinden.

Und genau das, merke ich, fehlt mir in meiner Abstinenz: Teil einer zwecklosen Selbstvergessenheit zu sein.

Wichtig ist „erwachsener Konsum“

Diese gibt es nicht umsonst: „Es gibt keinen ungefährlichen Alkohol“, warnt Dr. Andreas Jähne, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, am Telefon. Die Fakten: Alkohol ist vollkommen ungesund, verkürzt das Leben, schädigt die Leber. Das muss man in Kauf nehmen, wenn man trinkt.

Deshalb rät Jähne dazu, dass man sein Maß kennt und auf sich aufpasst. Vielleicht Regeln aufstellt, etwa, nicht unter der Woche zu trinken. Er nennt das „erwachsenen Konsum“. Klingt auch wieder sehr vernünftig. Vernunft in der Unvernunft, quasi. Die ist nötig, weil Alkohol nun mal keine Limo ist und Suchtgefahren bestehen.

Jähne arbeitet mit Suchtkranken zusammen – findet aber, dass bei Alkoholgenuss zu schnell von Sucht gesprochen wird. Der Experte unterscheidet zwischen Genuss und Sucht. Letztere kann entstehen – gleicher Punkt wie beim Soziologen Szabo –, wenn Alkohol eine Funktion einnimmt. Also getrunken wird, um etwa schlafen zu können, die Nerven zu beruhigen oder mit Trauer und Druck umzugehen.

Dr. Andreas Jähne ist Chefarzt der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. © Felix Groteloh

Ich lerne aus den Gesprächen mit Szabo und Jähne: Alkohol trinkt man, wenn man es denn tut, am besten maximal sinnlos. Keine Hintergedanken, keine Funktion, die erfüllt werden muss. Gleichzeitig erlaubt man sich, selbst mal keine Funktion für die Gesellschaft zu erfüllen. Freizeit ist nicht zur Leistungsoptimierung da, sondern zum Verschwenden!

Die Rebellion des Aperols

Denn: Nüchternheit passt ganz wunderbar zum neoliberalen Arbeitsethos. Wer wach ist, ist auch tüchtig. Wer permanent fit ist, schafft mehr Überstunden. Steckt in der Selbstdestruktion via Riesling also nicht auch ein Stück Rebellion?

Ein Aperol Spritz ist demnach nicht nur ein Symbol für den Anfang des Sommers, sondern die trinkbare Leistungsverweigerung; das Bierchen in der Hand ist der Beweis, dass man nicht bloß Sklave des ewigen Fortschritts ist; Trinken ist der gereckte Mittelfinger an die Elon Musks und Christian Lindners dieser Welt!

Sollen wir uns nun alle ständig volllaufen lassen und dabei revolutionär berauscht „Trinkende aller Länder, vereinigt euch!“ singen? Selbstverständlich nicht. Aber vielleicht kann man ja das nächste Mal, wenn man nach einem wilden Abend im Büro erscheint, stolz die Brust heben und den Kolleg:innen verkünden, dass man es für den Widerstand tat!

Ich habe jedenfalls gelernt, dass zu viel Nüchternheit dazu führen kann, dass man sich auch banalen Themen theoretisierend und viel zu verkopft annähern kann. Neue Erkenntnis über mich selbst: Ich kann auch ohne Alkohol einigermaßen sinnlos sein.