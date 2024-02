„Jedes Mal wünschte ich mir den Tod“ Ein Augenzeugenbericht aus Rafah

Gegenüber schlugen Bomben ein, berichtet sie, die einen Block mit 13 Häusern vollständig zerstörten. Es sei ein schrecklicher Moment gewesen. Sie habe die Explosion am eigenen Körper gespürt. Sie erinnert sich an die Trümmer, die Schreie, die sie hörte. Das Haus, in dem sie aufwuchs, wurde beschädigt. Und schließlich, Ende Oktober, verließ Sama Al-Akhras ihr Haus. Die 20-Jährige verlies die Stadt Chan Yunis im südlichen Teil des Gazastreifens mit ihrer Familie. Sie ließen fast alles zurück, flohen nach Rafah – die Stadt an der Grenze zu Ägypten, die zum Zufluchtsort für etwa eine Million Palästinenser und Palästinenserinnen wurde.