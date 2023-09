Julian Nida-Rümelin „Unsere Staatsform ist nicht nur durch Rechtspopulismus bedroht, sondern auch durch Cancel Culture“

Herr Nida-Rümelin, Ihr jüngstes Buch trägt den Titel „Cancel Culture – Ende der Aufklärung?“. Wissenschaftler wie der Stanford-Professor Adrian Daub erklären hingegen, „Cancel Culture“ sei ein Kampfbegriff und gebe es gar nicht, schließlich könne jeder alles sagen und müsse nur die Kritik aushalten.

Also, ich war mit Herrn Daub jüngst bei den Frankfurter Römerberg-Gesprächen. An einem Punkt kam die Diskussion auf die Frage, ob sich Geschehnisse wie in den USA auch in Deutschland zeigen könnten. Dort passiert es ja regelmäßig, dass nach Protesten Lehrkräften gekündigt wird oder Veranstaltungen abgesagt werden. Seine Antwort war Nein! So extrem wie in den USA kann es hierzulande nicht werden, das verhindere ja unter anderem das Beamtenrecht.

Mir ging es in dem Buch darum, zu zeigen, dass der Versuch, unliebsame Meinungen zu unterdrücken, keine neue Entwicklung ist, sondern sich durch die ganze Kulturgeschichte zieht, dass diese Praxis aber mit der Demokratie nicht verträglich ist.

Sie fangen an bei Echnaton, dessen Tempel nach seinem Tod im antiken Ägypten abgerissen wurden, erzählen von der damnatio memoriae, die im alten Rom verhinderte, einer toten Person sowie ihrer Taten zu gedenken, und erwähnen ein Lehrverbot für nicht-christliche Grammatiker, Rhetoren, Ärzte und Juristen aus dem Jahr 546.

Geschätzte 99 Prozent der antiken Literatur sind im Zuge der Christianisierung vernichtet worden. Man kann sagen: Cancel Culture ist der Normalfall, Demokratie nicht.

Zur Person © Diane von Schoen Julian Nida-Rümelin, 68, lehrte bis 2020 Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zwischen 1998 und 2002 war er Kulturstaatsminister unter Kanzler Gerhard Schröder. Der gebürtige Münchner ist Rektor der im Oktober 2022 gegründeten Humanistischen Hochschule Berlin und seit Mai 2020 stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Zuletzt erschein sein Buch „Cancel Culture. Ende der Aufklärung? Ein Plädoyer für eigenständiges Denken“ (Piper).

Gab es denn Phasen, in denen Debatten einmal nicht als Machtkampf verstanden wurden?

Einen Idealzustand, wie Sie ihn beschreiben, hat es wahrscheinlich nie gegeben. Aber graduelle Unterschiede schon. Die Kirchen haben sich sehr schwergetan zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Bibel-Interpretationen gibt.

Das hatte schließlich den wohl schlimmsten Bürgerkrieg der Geschichte zur Folge, bei dem zwischen 1618 und 1648 in manchen Regionen Europas zwei Drittel der Bevölkerung zu Tode kamen.

Irgendwann hat sich dann langsam die Vorstellung durchgesetzt: Wir brauchen Toleranz, wir müssen Differenzen, auch unterschiedliche religiöse Überzeugungen und Lebensformen aushalten können. Vor ein paar Jahrzehnten scheint mir das noch selbstverständlicher gewesen zu sein.

Als ich Kulturstaatsminister unter Gerhard Schröder war, brüstete sich der Maler Jörg Immendorf mal als Vorstandsmitglied der an Mao orientierten Kommunistischen Partei in Deutschland. Er war Vorstandsmitglied dieser ultra-kommunistischen Partei und hatte damals auch in seiner Kunst eine Agitprop-Phase. Aber niemand wäre anders als heute auch nur auf die Idee gekommen, seine Ausstellungen zu canceln oder ihn nicht mehr einzuladen.

Es gehört zur Freiheit und Demokratie, dass die Leute verschiedene politische Auffassungen haben dürfen, ohne fürchten zu müssen, dass das durchschlägt auf ihr Berufs- oder Sozialleben. Julian Nida-Rümelin

Was ist heute anders?

Ich beobachte einen entgleisten Kommunitarismus, der einen extremen Fokus auf die jeweilige Gemeinschaft legt, der man angehört oder sich zugehörig fühlt, während wir gleichzeitig – wieder mal nach 1968 – die Trennung von Privat und Öffentlich, die für die Demokratie entscheidend ist, infrage stellen.

Ein Grund neben vielen weiteren dafür dürfte der Erfolg von Social Media sein, was eine Mischform der beiden Sphären ausbildet. Sich nicht offenbaren zu müssen, ist aber Teil der demokratischen Zivilkultur. Die Urbanisierung, also das Verlassen des Dorfes, wo jeder jeden kennt, kommentiert und kontrolliert, war in Europa die Voraussetzung für die Demokratie.

Welche wären das?

Die Aufklärung sagt im Kern: Wir haben Gründe für unsere Überzeugungen und stellen diese zur Debatte. Und dann prüfen wir: Wie sind die Gegenargumente? Kann ich diese entkräften oder nicht? Ohne diese Praxis der politischen Urteilskraft keine Demokratie.

Und deshalb wird unsere Staatsform auch nicht nur durch Rechtspopulismus bedroht, sondern eben auch durch die Praxis der Cancel Culture. Bei ihr zählen nämlich nicht Argumente und der Austausch über sehr weit divergierende Auffassungen, sondern man unterläuft genau das, indem man strategisch kommuniziert, Menschen unter Druck oder Sanktionsmechanismen in Gang setzt.

Wenn man heute Kevin Spacey aus Filmen herausschneidet, dann ist das im Wesentlichen nichts anders als das Berufsverbot, das Willy Brandt in den 1970ern über Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei verhängte.

Sie definieren Cancel Culture anhand eines Drei-Stufen-Modells. Können Sie das umreißen?

Die erste Stufe ist, dass man eine bestimmte Meinung nicht hören möchte und versucht, diese von den Plattformen fernzuhalten oder, wenn sie auftaucht, sofort zu diffamieren. Auf der zweiten versucht man dann, konkrete Personen aus dem Diskurs herauszuhalten, indem man sie zum Beispiel mit Kontaktschuld-Vorwürfen konfrontiert. Und die dritte und radikalste Stufe ist die soziale oder auch sogar physische Vernichtung.

„Cancel Culture – Ende der Aufklärung?“ erschien bei Piper. © Piper

Haben Sie dafür Beispiele?

Die feministische Philosophin Kathleen Stock, der Transfeindlichkeit vorgeworfen wurde, konnte am Ende keine einzige Vorlesung an der University of Sussex mehr ungestört halten und kündigte, weil sie den permanenten Anfeindungen psychisch nicht mehr gewachsen war. Der Politiker Walter Lübcke, der sich für Flüchtlinge einsetzte, wurde von einem Rechtsextremen ermordet.

Ist das sinnvoll, den Mord an Walter Lübcke, die Auswüchse der McCarthy-Ära und Störungen von Vorlesungen wirklich unter einem Begriff zusammenfassen, der dann auch noch so stark ideologisch aufgeladen ist und oft in rechtskonservativen Kreisen Verwendung findet?

Mir geht es genau darum, diesen Begriff, der erst 2018 in den USA aufkommt und 2019 nach Europa gekommen ist, aus dieser ideologisierten politischen Kampfzone herauszuholen. Cancel Culture gibt es von links wie von rechts, auch in der Mitte, wobei die erfolgreichste Form im Augenblick in den USA von rechts kommt.

An Universitäten passiert es vielleicht, dass eine konservative Erziehungsautorin wie die „Tigermom“ aufgrund von Protesten nicht sprechen kann, aber in Florida haben wir mit DeSantis einen Gouverneur, der Präsident werden will und dessen Ziel es ist, Florida zur „wokefreien Zone“ zu machen. Dafür werden Schulbibliotheken und Lehrpläne von allem befreit, was er als unsittlich empfindet.

Deplatforming, also der Entzug von Bühnen und Kommunikationsmitteln, schreiben Sie, sei mit Demokratie nicht vereinbar. Was aber ist mit Fällen wie dem Rechtsradikalen David Duke oder Donald Trump, dem nach dem Sturm auf das Capitol der Twitter-Account gesperrt wurde – ist hier ein Redevorbot nicht gerade Ausdruck einer wehrhaften Demokratie?

Trump ist ein interessantes Beispiel. Mir ist ein bisschen übel aufgestoßen, dass die Sperrung bei Twitter erst nach seiner Präsidentschaft kam. Da merkt man den Opportunismus dieser Firmen. Generell muss man sich Gedanken machen, ob wir uns wirklich auf die höhere Weisheit von Mark Zuckerberg verlassen wollen. Community rules wird das dann genannt. Unerträglicher Neusprech.

Es gibt keine Community. Es gibt einen Konzern, der massive kommerzielle Interessen hat. Was da passiert, ist eine Abdankung des demokratischen Staates an kapitalistische Großkonzerne. Für mich ist es eine staatliche Aufgabe, die Grenzen zu bestimmen, dessen, was in der Demokratie ohne Verletzung von Rechtsnormen sagbar und vertretbar ist.

Nach der Sperrung seines Twitter-Accouts gründete Trump sein eigenes Netzwerk namens Truth Social. © AFP/Chris Delmas

Also gibt es auch für Sie Grenzen. Wo verlaufen die?

Donald Davidson, nach Wittgenstein der wohl bedeutendste Sprachphilosoph, hat das mal so formuliert: „Damit man überhaupt streiten kann, muss man sich über fast alles Übrige einig sein. Und von dem muss auch noch das Allermeiste wahr sein.“

Das gilt auch für den öffentlichen Diskurs. Es hat für mich und für die meisten Demokratinnen und Demokraten überhaupt keinen Sinn, politisch mit Neonazis zu diskutieren, weil die fundamentalsten Gemeinsamkeiten in der Demokratie, also gleiche menschliche Würde zum Beispiel, von ihnen nicht akzeptiert werden. Wir haben in Deutschland vor dem Hintergrund der NS-Diktatur die Holocaustleugnung zu einem Straftatbestand gemacht. Ich halte das für richtig. Wenn jemand den Boden der Menschenrechte verlässt, dann ist er als Gesprächspartner disqualifiziert.

In einer Demokratie gehört Protest zu den legitimen Ausdrucksformen, seine Meinung kundzutun. Wo beginnt nach Ihrer Auffassung dann die Cancel Culture?

Diese Grenzen müssen immer wieder neu kulturell ausgehandelt werden. Die 68er haben ja schon Professorinnen und Professoren in ihre Zimmer eingesperrt und fanden, das sei eine legitime Form des Protestes. Wollen wir den ganzen Quatsch wirklich noch mal wiederholen? Eine gute Faustregel ist, sich zwei Dinge zu fragen. Erstens: Möchte ich, dass die andere Seite die gleichen Mittel anwendet? Und zweitens: Ist das, was ich tue, täten es alle, verträglich mit demokratischen Formen? Wenn eine Antwort Nein lautet, dann geht es nicht.

Wenn vor Ihnen 600 Studierende sitzen, dann sind nicht Sie der Mächtige im Raum. Julian Nida-Rümelin

Gerade an Universitäten herrscht zwischen Lehrenden und Studierenden aber oft ein großes Machtgefälle. Rechtfertigt das nicht andere Formen des Protests?

Es wird ja gerne verdrängt, dass die Machtergreifung der NSDAP eine lange Vorgeschichte in den akademischen Milieus hatte.

Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund fing an, gezielt Professoren in ihren Vorlesungen zu stören, wenn sie ihm nicht national genug gesinnt waren. Professoren und Akademiker waren auch die Ersten, die sich noch vor der Machtergreifung zur NSDAP bekannten, und ihr Handeln folgte genau demselben Muster: Wir wollen nicht, dass nicht hinreichend national gesinnte oder jüdische Professoren Vorlesungen halten können. Damit entstand eine Atmosphäre, die bestimmte Dinge aus dem Diskurs drängte. Es ist nicht akzeptabel, das nun unter anderen politischen Vorzeichen zu wiederholen.

Haben Sie gerade Studentenproteste als tendenziell faschistisch bezeichnet?

Nein. Ich vergleiche das, ich setze das nicht gleich! Und was die Machtstellung angeht: Ich bin ja mein berufliches Leben überwiegend Professor gewesen. Wenn vor Ihnen 600 Studierende sitzen, dann sind nicht Sie der Mächtige im Raum. Und natürlich darf man sich im Vorlesungssaal streiten.

Wörter, die andere als verletzend empfinden, muss keiner benutzen. Julian Nida-Rümelin

Und davor Flugblätter verteilen? Den Fall des umstrittenen Historikers Jörg Baberowski, der per Gerichtsbeschluss als „rechtsradikal“ bezeichnet werden darf und gegen den 2014 so protestiert wurde, werten Sie in Ihrem Buch als Ausdruck von Cancel Culture. Er hatte damals erklärt, Hitler sei im Vergleich zu Stalin nicht als „grausam“ zu bezeichnen.

Baberowski ist keineswegs rechtsextrem, er erhielt auch Morddrohungen, sein Haus wurde beschädigt. Gegen Flugblätter ist prinzipiell nichts zu sagen. Bei einer meiner ersten Vorlesungen in München haben die Roten Zellen, eine links-marxistische, eher intellektuelle Gruppierung, zu jeder meiner Vorlesung jede Woche ein kritisches Flugblatt verfasst. Ich fühlte mich geehrt.

Aber wenn die Aktionen so weit gehen, dass sich zum Beispiel Vertreterinnen des Alice-Schwarzer-Feminismus an den Universitäten nicht mehr äußern können, haben wir ein ernstes Problem. Das geht dann an die Substanz der akademischen Welt.

Wir machen Unrecht nicht ungeschehen, in dem wir die Erinnerung daran tilgen. Eher im Gegenteil. Julian Nida-Rümelin

Einen Vorwurf, den man von rechts immer wieder hört, ist, dass die jungen Leute heute einfach zu sensibel wären. Wie bewerten Sie das?

Die Sensibilität hat sicher zugenommen. Und das ist ja auch erst mal etwas Gutes! Man sollte Rücksicht nehmen. Wörter, die andere als verletzend empfinden, muss keiner benutzen. Das darf aber nicht dazu führen, die Meinungskorridore zu verengen und Zugang zu Werken der Kunst einzuschränken.

Denn natürlich prägt es die Kulturentwicklung, wenn wir Bilder aus Museen oder Bücher aus Bibliotheken entfernen. Wir verbauen uns so ein angemessenes Selbstverständnis, denn wir kommen aus der Geschichte. Die gesamte Kunst ist geprägt durch aus heutiger Sicht problematische Gender-Konzeptionen. Sollen wir deshalb die Brunnen aus der Barockzeit abreißen?

Diskutiert wird ja weniger über Brunnen mit nackten Brüsten als über Standbilder von Sklavenhaltern und Kolonialherren.

Na ja, an der Europa-Universität Flensburg wurde gerade eine Primavera-Bronze entfernt, weil der Gleichstellungs- und Diversitätsausschuss der Meinung war, das breite Becken der Figur reduziere Frauen auf Gebärfreudigkeit. Am Ende startete der AStA eine Petition, sie wieder aufzustellen.

Wie auch immer. Napoleon hat ganz Europa mit imperialistischen Kriegen überzogen, ist verantwortlich für Hunderttausende von Toten. Trotzdem bin ich dagegen, dass seine Statuen verschwinden. Wir machen Unrecht nicht ungeschehen, in dem wir die Erinnerung daran tilgen. Eher im Gegenteil.