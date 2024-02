Am 30. November 1989 passierte Alfred Herrhausen, der Vorstandsprecher der Deutschen Bank, das Freizeitbad „Taunustherme“ auf dem Seedammweg in Bad Homburg. Kurz zuvor war er zu Hause in seinen gepanzerten Mercedes eingestiegen. Um 9.34 Uhr nützte ihm die Panzerung nichts mehr.