Kiffen, koksen, Kochbücher klauen Max Strohe vom Tulus Lotrek über Panikattacken und seine wilde Jugend

Herr Strohe, Sie führen ein Sterne Restaurant in Kreuzberg und haben den Bundesverdienstorden bekommen. Nach der Lektüre ihrer Jugend-Erinnerungen haben wir uns gewundert, dass Sie überhaupt noch auf zwei Beinen stehen können, so, wie Sie gefeiert haben.

Es ging nicht ums Feiern.



Sie haben doch gekifft, gekokst, getrunken!

Aber nur zur Bewältigung des Alltags. Und ich hoffe, dass ich mir dadurch eine saftige Midlifecrisis erspart habe. So lege ich mir das zurecht.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden