Ab dem 13. September können Abonnenten eines ÖPNV-Monatstickets bundesweit den Nahverkehr nutzen - ohne weitere Kosten. Wer also zum Beispiel ein Semesterticket besitzt, kann für zwei Wochen kostenlos nach Hamburg, München, Köln oder sonst wo in die Bundesrepublik reisen. Allerdings muss man Zeit mitbringen: Denn man kann auch mal doppelt so lange wie mit dem ICE brauchen.

Das "Deutschland Abo-Upgrade" soll ein Dankeschön für alle Stammkundinnen und -kunden sein. Denn diese können vom 13. bis zum 26. September bundesweit und kostenlos das Bus- und Bahnangebot des Nahverkehrs nutzen.

Dafür müssen sie sich auf einer Webseite registrieren und ihren Namen und die Abo- oder Matrikelnummer angeben. Nach ein paar Klicks bekommen die User dann eine Mail mit dem deutschlandweiten Ticket. Dazu müssen die Fahrgäste immer das jeweilige Monatsticket und ihren Personalausweis parat haben.

Zudem bietet die Deutsche Bahn den Kunden ihre Probe-Bahncard 25 einmalig günstiger an. Die kostet dann nicht mehr 17,90 Euro, sondern noch 9,90 Euro.

Mit dem Hashtag "#BesserWeiter" wollen Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und Verkehrsunternehmen die Menschen zurück in den öffentlichen Personen-Nahverkehr holen. Denn während der Hochphase der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen um 80 Prozent eingebrochen. Mittlerweile sind 50 bis 60 Prozent der Fahrgäste wieder in Bus und Bahn zurückgekehrt, doch Pendler und Gelegenheitsfahrer wie Touristen und Konzertgänger bleiben noch aus.

Das Angebot soll offenbar das Vertrauen der Fahrgäste zurückgewinnen. Ein intensiveres Hygienekonzept soll den Fahrgästen auch die Angst vor einer Corona-Infektion nehmen. So werden Reinigungskräfte nun zum Beispiel noch öfter die Fahrzeuge desinfizieren.