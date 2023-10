Kritik an Kirchensendungen im ÖRR Lasst auch Rabbis und Imame ans Mikro!

Wer morgens öffentlich-rechtliches Radio hört, ist vielleicht mal in eine Morgenandacht geraten. Eine kurze Sendung, vier oder fünf Minuten lang, in der evangelische oder katholische Kirchenleute über Leben oder Glauben sprechen und Zeilen aus der Bibel in den Alltag denken.

Jeweils zum Schluss kommt dann von den Moderatoren der Hinweis, dass es sich beim Gehörten um eine Sendung der jeweiligen Kirche handele. Was heißt, dass auch nur sie für den Inhalt verantwortlich ist.

Der Redaktionsausschuss des RBB hat das kürzlich problematisiert, weil das zu „Werbung in eigener Sache“ führen könne. Ein Medienbischof wies das zurück. Man mache mit den Formaten, zu denen auch das „Wort zum Sonntag“ gehört, keine Reklame für irgendwas, sondern trage zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.

Was würden Jesus & Co. zu dem Konflikt sagen?

Und das stimmt auch. Wer bei Morgenandacht nicht gleich aus Prinzip oder Trotz ausschaltet, kann mitunter interessante Gedanken dazu hören, was Gott, Jesus & Co. zu aktuellen Konflikten zu sagen hätten.

Ariane Bemmer, Tagesspiegel-Autorin, lässt sich gern von Radio-Andachten inspirieren.

Und das strotzt in der Regel vor Vertrauen in die Zukunft, in die Menschen und ihr Schicksal. Gerade in Krisenzeiten: Was gibt es Besseres?

Nun, es gäbe da etwas.

Besser wäre, wenn nicht nur Protestanten und Katholiken regelmäßig im Radio ihren Senf zum Leben und seinen Abgründen beisteuern würden, sondern auch Vertreter der zwei anderen großen Religionen im Land: Islam und Judentum. Das wäre dann erst recht für ein Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Ein Bekenntnis zur Pluralität und ein bisschen Volkshochschule

Mehr noch: Wenn Weisheiten aus Moscheen und Synagogen im Wechsel mit evangelischen und katholischen einfach so aus dem Radio rieseln, wäre das ein Sendeprogramm gewordenes Bekenntnis zu einer pluralen Einwanderungsgesellschaft.

Und ein wenig Volkshochschule wäre es obendrein. Denn es würde auch jüdische und muslimische Denk- und Sprechweisen, die bisher eher innerhalb der Glaubensgemeinschaften bekannt sind, viel breiter streuen und ein besseres Verständnis davon schaffen, was es mit den so präsenten, wie unbekannten Religionen und ihren Anhängern auf sich hat.

Vielleicht würde so bei den Radio-Hörerinnen und Hörern mal eine Phrase aus einem islamischen oder jüdischen Gebet hängenbleiben oder ein Gedanke, den ein Rabbi oder ein Imam vorgetragen hat. Man könnte darüber ins Gespräch kommen oder neugierig werden.

Statt also die Morgenandachten zu begrenzen, sollte man sie ausbauen. Ob die Redaktionen beim Inhalt der Sendung künftig mitsprechen sollten, kann man dann ja immer noch mal diskutieren.