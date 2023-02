Kulinarischer Kalender Bier, Schnaps und Wein

Wochen mit vielen guten Getränken stehen an. Es starten die Handwerksbrenner, deren Destillate bei der Craft Sprits Awards am 4. März geehrt werden, die Kreuzberger Weinhandlung Suff feiert ihren 33. Geburtstag mit 66 Winzern und im Brlo Brwhouse kann man Craft Bier für den guten Zweck trinken. Prost!

© Katja Hiendlmayer

27. Februar - 3. März: Craft Spirit Awards

Eine hochprozentige Woche startet ab Montag, den 27. Februar. Dann kann man fünf Tage Vorglühen auf die Verleihung der Craft Spirits Awards am Samstag, den 4. März, die im zehnten Jahr ihres Bestehens längst internationalen Glanz versprüht. Bis dahin gibt es in der Sechsten Etage im KaDeWe ein Pop up mit den Siegern des letzten Jahres, mit so unterschiedlichen Handwerksbrennern wie Alipus Mezcal aus Mexiko oder Farthofer aus Österreich. Deren Destillate haben die Woche auch Bars vom Becketts Kopf bis zum Bürkner Eck im Programm. Die neuen Sieger werden beim finalen Festakt im Säälchen (Holzmarktstr. 25, Friedrichshain) gekürt und verkostet. Eintritt 15 Euro. Ab 20 Uhr. Infos unter craftspiritsberlin.de

4. März: Weine aus dem Napa Valley im The Cord

Weine aus dem kalifornischen Napa Valley gehören zur Weltspitze, sind aber leider eher Zaungäste auf den hiesigen Weinkarten. Sind eben teuer und kommen von weit her. Entsprechend verdienstvoll ist es, dass Wolfgang Lodde von Möwenpick einige Hochkaräter vorstellt – zusammen mit fünf Gängen von Thomas Kammeier und Florian Peters im „The Cord“ (EUREF-Campus 23-24, Schöneberg). Höhepunkt: zu den Wagyu Short Ribs werden die Weine Fay von Stag‘s Leap Wine Cellars und Dominus von Christian Moueix gegenübergestellt. Fünf Gänge, acht Weine, Aperitif und Fingerfood kosten 259 Euro. Start 19 Uhr. Reservierung: service@moevenpick-wein.de.

5. März: Le Grand Suff

Eine Schnapszahl feiert die Weinhandlung Suff. Seit 33 Jahren verkaufen die Kreuzberger jetzt schon eigensinnige wie unterhaltsame Weine, und das feiern sie mit 66 Winzer:innen aus ganz Europa und mehr als 400 Weinen in der Markthalle Neun. Von 12 bis 18 Uhr kann sie mit dem Weinglas in der Hand entdecken (Eintritt 25 Euro). Wer mehr wissen will, kann zusätzlich Seminare etwa zu Naturweinen, Bubbles oder Women in Wine buchen. Anschließend kann man noch weiter ziehen zu Winzer-Dinner (99 Euro) und Party (50 Euro) in die Hafenküche, Satellitenveranstaltungen in der ganzen Stadt komplettieren ein weinseliges Wochenende. Infos und Tickets unter shop.suffberlin.de.

© KWA

8. März: KWA-Pop up im Brlo Brwhouse

Lieber weniger Umdrehungen? Auch in der Bierwelt ist was los, genau genommen im „Brlo Brwhouse“ (Schönebergerstr. 16, Kreuzberg). Da begeht man die gesetzlichen Feiertage dieses Jahr mit wechselnden Pop ups. Am Internationalen Frauentag am 8. März ist „KWA“ zu Gast, Kebap with Attitude, die Craft-Döner-Griller aus Mitte. Im Gepäck haben sie Mixed Mezze, Philly Cheese Lamm Kebap, Baklava und Ayran Softeis. Und zwar von 11 bis 16 Uhr. An dem Tag werden Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt, die das Brlo aufrundet.

11. März: Bauer x Fischer x Koch im Naturgut Köllnitz

So könnte die Zukunft in Brandenburg schmecken. Die traditionsreiche Fischerei Köllnitz (Groß Schauener Hauptstr. 31, Storkow) hat um eine ökologische Landwirtschaft erweitert und was aus dem See gezogen und aus der Erde geernet wird, kommt in den Köllnitzer Fischerstuben auf den Teller. Am 11. März kocht Stefan Ziegenhagen acht Gänge, zwischen Bruderhahn mit Spinat und Schalotte und Zander mit Bärlauch und Pastinake lernt man von Fischern und Bauern, wie auf dem Naturgut gearbeitet wird. Keine Zeit am 11. März? Am 25. März findet die Veranstaltung nochmal statt.

© Nils Hasenau

12. März: Beschwipster Lunch

Wer sich ärgert, dass der Beschwipste Lunch, den sie im „Tante Fichte“ (Fichtestr. 31, Kreuzberg) einmal pro Monat veranstalten, am 26. Februar schon wieder ausgebucht ist: am 12. März findet schon der nächste statt. Dann serviert Dominik Matokanovic wieder Teller zum Teilen, die seine kroatischen Wurzeln und seine deutsche Heimat geschmackssicher zusammenbringen. Viktoria Kniely schenkt passende Weine dazu aus. Optimisten lassen sich auf die Warteliste am 26. Februar setzen. Kostet: 75 Euro. Los geht’s ab 12 Uhr.

