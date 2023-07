Kulinarischer Kalender Grillparty mit Craft-Beer, Thai-Menü, Pizza im Park

Unsere aktuellen Genussempfehlungen führen zu einem Grillfest in der Berliner-Berg-Brauerei nach Neukölln, zu authentischer thailändischer Küche ins Adlon und zu einem Festival der Neapolitanischen Pizza in den Park am Gleisdreieck.

15. & 16. Juli: BBQ-Food-Festival

Kein Sommerwochenende ohne Grillparty. Das zweitägige Street-Food-Festival der Berliner-Berg-Brauerei bietet aber noch viel mehr als Wurst vom Rost. Neben Thai- und Memphis Style BBQ, argentinischen Steaks, jamaikanischem Hühnchen, chinesischen Crêpes, Cocktails und Craft-Beer gibt’s am Sonntag ab 15 Uhr eine „Open Hands“-Performance.

Auf dem „Grills & Pils Fest – BBQ Food Festival“ der Berliner-Berg-Brauerei wird internationales BBQ serviert. © Berliner Berg Brauerei

Auf der Bühne treten gehörlose Comedians auf, die Gebärdensprache wird simultan für alle Hörenden übersetzt.

Treptower Str. 39, Neukölln, ab 12 Uhr, Eintritt 2 Euro, berlinerberg.com

15. & 16. Juli: Italienisches Pizza-Festival

Besser nichts frühstücken: Am Wochenende kommen wieder 15 Berliner Pizzerien zum „True Italian Pizza Street Festival“ ins „Jules B-Part“ im Park am Gleisdreieck und bieten dort jeweils Margherita (9 Euro), Marinara (8 Euro) sowie zwei besondere Sorten an, mit dabei etwa „Sironi“, „Il Moro“, „Malafemmena“, „Gemello“ (vegan) und „Lovebirds“ (auch glutenfrei).

Beim „True Italian Pizza Street Festival“ erklären Pizzameister aus Neapel ihr Handwerk. © True Italian Pizza Street Festival

Außerdem reisen echte Pizzameister der „Associazione Verace Pizza Napoletana“ aus Neapel an und erklären in Workshops, wie man wirklich guten Teig und eine echte Margherita hinbekommt.

Luckenwalder Str. 6b, Kreuzberg, jeweils 11-22 Uhr, Eintritt 3 Euro, true-italian.com/events/true-italian-pizza-street-festival/

17.-30. Juli: The Taste of Thailand

Serviert im Adlon landestypische Spezialitäten: Chatsorn Pratoomma, Chefköchin im Sindhorn Hotel Kempinski in Bangkok. © Kempinski Bangkok

78 Fünf-Sterne-Hotels samt Restaurants betreibt die Kempinsky Group weltweit – und kann kulinarisch aus dem Vollen schöpfen. Seit März präsentieren Kempinsky-Köche im Adlon unregelmäßig internationale Aromen und Techniken, bislang etwa mit „The Taste of Mexico“ und „The Taste of Middle East“.

Nun ist Chatsorn Pratoomma, Küchenchefin im Sindhorn Hotel Kempinski in Bangkok, zu Gast und serviert 14 Tage lang landestypische Spezialitäten ihres Hauses. Unter anderem in der Brasserie Quarré gibt es im Luxushotel am Pariser Platz dann etwa Yum Hua Plee (Bananenblüten, Chilipastendressing, Ei) und Nuea Aroi (Rumpsteak, Rote Curry-Sauce, eingelegte Schalotten), entweder im Fünf-Gang-Menü (110 Euro) oder à la carte.

„The Taste of Thailand“: Serviert werden neben Gerichten auch Cocktails, etwa mit Litschi und Yuzu. © Kempinski Bangkok

Dazu Tagesgerichte (28 Euro) sowie Suppen wie Tom Yum Goong mit Garnelen, Pilzen und Jasminreis und fruchtige Cocktails mit Litschi, Ingwer, essbaren Blüten und Yuzu-Püree.

Außerdem bekommt man zum Frühstück Kai Jiew, ein Omelette mit Basilikum und Schalotten, serviert mit Chili Sauce, und im „Adlon to go Shop“ Snacks wie Thai Style Beef Jerky mit Chili Sauce im „Adlon to go Shop“ zum Mitnehmen.

Unter den Linden 77, Mitte, kempinski.com/de/hotel-adlon