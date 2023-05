Eine lange Liebe um die Welt Wie Dina und Richard sich 26 Jahre lang nahe blieben

Manchmal steht die Liebe einfach vor der Tür. 1997 zum Beispiel. Die US-Amerikanerin Dina lebt damals in New York, sie ist 28. Und sie fühlt sich endlich wieder richtig gut. Hinter ihr liegt eine schwierige Zeit. Die erste große Liebe, gefolgt von schmerzlichem Kummer. Sie verzweifelt nicht daran, sie wächst. Und dann, eine Zeit lang bevor sie die Tür öffnet, fühlt sie sich angekommen, in der Stadt und vor allem bei sich selbst. Ein Job, der sie erfüllt, tolle Freunde, ein kleines Apartment. Kinder will sie auf jeden Fall einmal, einen Partner braucht sie dazu nicht – und sowieso: New York. Diese Stadt jemals wieder zu verlassen, kann sie sich nicht vorstellen.