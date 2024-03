Günter erinnert sich an Heidemarie Wie geht es weiter, wenn man seine große Liebe verliert?

Verletzt vom Fußballspielen sitzt er beim Ingenieursball im Casino am Berliner Funkturm. Alle anderen tanzen. Da entdeckt er Heidemarie. 17 Jahre jung, stetig lächelnd und gut amüsiert. Einer nach dem anderen der jungen Ingenieure tanzt mit ihr. Günter gefällt das blaue Band in ihrem Haar, ihr Lächeln, ihre Jugend.

Dreimal versucht er, der acht Jahre Ältere, sich dazwischen zu drängeln. Zum Tanz auffordern darf man damals eine junge Dame nur, wenn die Kapelle angefangen hat zu spielen. Immer wieder schnappen andere Herren ihm Heidemarie vor den Augen weg.

Dann zeigt er mit dem Finger und symbolisiert ihr, dass er den nächsten Tanz gerne reservieren möchte. Und es klappt. Von seiner Fußballverletzung merkt er nichts mehr. Sie tanzen in ihr neues Leben.

„Das war Liebe auf den ersten Blick, wenn man so will“, erzählt Günter, der auf seinem Sessel im Stuttgarter Seniorenstift sitzt. An den Wänden hängen Bilder vom Charlottenburger Schloss und eine Berlin-Karte. Mehr als 600 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt verbringt Günter nun sein Leben. Er lebt es allein, seit 12 Jahren schon. Seit er Heidemarie nach 50 Jahren Ehe verlor: Krebs.

Ich fühle mich mittlerweile wieder sauwohl. Günter über sein Leben nach Heidemaries Tod

Wie lebt man weiter, wenn man seine große Liebe verliert? Wenn das ganze Leben auseinander fällt, weil die Person, mit der man es geteilt hat, nicht mehr da ist? Wie behält man den Lebensmut? Günter kann das beantworten: „Ich fühle mich mittlerweile wieder sauwohl, wie man auf Berlinerisch sagen würde“, erzählt er und kramt eine rote Kiste mit mehreren Büchern und Erinnerungsstücken hervor.

Zu zweit und auf Wanderung am glücklichsten: Günter und Heidemarie unternahmen am liebsten „Reisen ohne Gepäck“. © Privat

Wenn sie ihm fehlt, liest er in einem der vielen Liebesbriefe, die sich die beiden zu Beginn ihrer Beziehung geschrieben haben und die Günter zu einem Buch hat binden lassen. Er schaut sich die Visitenkarte an, die Heidemarie ihm am Abend des Ingenieursballs aushändigte oder streicht über das blaue Band, das sie am Abend des Kennenlernens trug. Heidemarie sei auch 12 Jahre nach ihrem Tod weiter bei ihm. Im Portemonnaie hat er einen Zettel, auf dem steht: „Ich bin immer bei dir.“ – „Und das ist sie“, sagt Günter.

Gemeinsam tanzen sie durch die Nacht

Am Abend des Kennenlernens, dem 14. Februar 1959, fragt Günter um Mitternacht Heidemaries Eltern, ob er sie mit der ersten S-Bahn um 5 Uhr nach Tempelhof bringen dürfe. Erst sind alle dagegen, dann gibt die Mutter ihr Einverständnis.

Und so tanzen Günter und Heidemarie durch die Nacht. Er erzählt von seiner Studienreise nach Frankreich und nennt Heidemarie „Mademoiselle“. Sie nennt ihn „Monsieur“. Ein Name der bleibt, auch in den vielen Ehejahren ist Günter immer nur „Monsi“ für seine Frau.

Zunächst wird nur die Hand gehalten, ein Kuss ging lange nicht. © Privat

In den frühen Morgenstunden in Tempelhof gibt Heidemarie Günter eine Visitenkarte mit ihrem Namen und ihrer Adresse. So können die beiden Kontakt halten und nur zwei Tage später schreibt Günter seinen ersten Liebesbrief an Heidemarie.

Erst nach einem Vierteljahr duzen sie sich

„Ich bin auch nicht schüchtern zu gestehen, dass ich ein wenig Sehnsucht nach Ihrer Stimme, Ihren Worten, Ihrem reizenden Lächeln und nicht zuletzt Ihrer so netten Anwesenheit habe“, schreibt Günter in seinem ersten Brief. Schon steht fest: Er möchte nicht mehr ohne sie sein. „Ich wollte sie nie, nie, nie verlieren“, sagt er 65 Jahre später.

115 Briefe schreiben sich Günter und Heidemarie in den ersten vier Jahren ihres Zusammenseins. 427 Seiten füllt das in dem Buch, das Günter 2022 hat drucken lassen. Die Originalbriefe hat er an die Universität Koblenz-Landau gegeben, ans Liebesbriefarchiv. Sie zu archivieren, war ihm ein besonderes Anliegen. Denn durch die Briefe bleibt ihre intensive Liebe am Leben.

Die Liebe überwindet den Tod: Günter im Video-Interview

In den ersten Briefen siezen sich die beiden, erst nach einem Vierteljahr sprechen sie sich mit „Du“ an. Das hat Günter in den Liebesbriefen nachgeprüft. Als Günter in einem der ersten Briefe, den er zu später Stunde schreibt, ein „Du“ rausrutscht, beschwert sich Heidemarie. Im Brief darauf folgt die Entschuldigung von Günter. „Das war damals so. Ein Kuss ging auch lange, lange nicht.“

Erst gab er Heidemarie einen Handkuss oder einen Kuss auf die Stirn und entschuldigte sich gleich darauf dafür, dass er ihr so nahe gekommen war. „Dafür gingen wir aber immer Arm in Arm, das war so üblich.“

Sie entdecken Berlins Kultur und dabei einander

Die ersten zwei Jahre verbringen die beiden mit Unternehmungen in Berlin. Heidemarie nimmt Günter mit in die Oper, sie selbst spielt Geige und liebt die Musik. „Ich konnte keine Noten lesen. Das waren ja die Kriegsjahre, da fiel sowas ins Wasser“, sagt Günter. Doch er lässt sich ein auf ihre Welt und ist begeistert, als er erstmals „Zar und Zimmermann“ sieht. Später beginnt er zu malen. Das Charlottenburger Schloss, was im Seniorenstift an der Wand hängt, hat er selbst gezeichnet.

Immer samstags treffen sie sich und unter der Woche schreiben sie sich mindestens zwei seitenlange Briefe. Heidemarie geht noch zur Schule, Günter arbeitet bereits bei IBM. Nachdem sie ihr Abitur hat, zieht Heidemarie mit ihren Eltern nach Heidelberg zum Studium.

„Wir haben uns versprochen, uns treu zu bleiben und schrieben uns weiter Liebesbriefe.“ Ein Mal im Monat fährt Günter mit seinem VW durch die DDR, um Heidemarie in Heidelberg zu besuchen. In der Zeit verloben sich die beiden, erst heimlich, dann offiziell.

Ganz traditionell muss Günter um die Hand seiner zukünftigen Frau anhalten. Das macht er während eines Besuchs in Heidelberg. Als Gast schläft er, auch das war so üblich, im Ehebett mit seinem Schwiegervater.

Erst im Dunkeln traut er sich, zu fragen, ob er die Tochter des Hauses heiraten darf „Können Sie denn eine Familie ernähren?“, wird er da zurückgefragt und kann nach einem Ja Heidemarie 1963 heiraten. Schließlich arbeitete er schon in Führungsposition bei IBM. Alles durfte seinen Gang gehen.

Hochzeit mit Kutsche: Günter und Heidemarie heiraten in Berlin – mit insgesamt 8 Gästen. © Privat

Und es ging los: die Hochzeit mit Hochzeitskutsche und Feier bei den Eltern. Dann der Wohnungskauf einer Eigentumswohnung in Berlin-Mariendorf für 33.000 DM. Vier Jahre später das erste Kind, ein Sohn.

Die Tochter wird in Böblingen geboren. Dahin ziehen Heidemarie und Günter mit Sohn Harald um, weil es Günters Job bei IBM erfordert. Günter arbeitet viel, Heidemarie kümmert sich um die Kinder. Erst als die in die Schule gehen, arbeitet auch sie, als Grundschullehrerin an einer Schule, die nur fünf Minuten Fußweg von ihrem Haus entfernt ist.

Goldhochzeit mit Krebserkrankung

„Wir hatten immer das Gefühl, nicht genug Zeit füreinander zu haben“, sagt Günter. Die beiden liebten ihre Reisen in Deutschland. Am liebsten unternahmen sie „Reisen ohne Gepäck“, ferne Länder waren nichts für sie. „Deutschland ist doch viel zu schön“, findet Günter noch heute.

Hin und wieder musste er für IBM beruflich ins Ausland, da kam Heidemarie manchmal mit. Seine Frau war sein Anker, seine Kopilotin und das für 50 Jahre.

Familienglück: Heidemarie hält Sohn Harald im Arm. © Privat

Als sie ihre Goldene Hochzeit planen, ist Heidemarie schon an Krebs erkrankt. Eigentlich wollen sie in Berlin feiern, da, wo sie sich kennengelernt haben. „Am Ende saßen wir zu zweit vor unserem Fernseher und haben uns die Fotoaufnahmen unserer Reisen ohne Gepäck angesehen und das war ganz wunderbar“, erinnert sich Günter.

Selbst den Kindern hätten sie gesagt, dass sie sie nicht dabei haben möchten. Sie feierten ganz ohne Besuch, denn zu einer großen Feier war Heidemarie körperlich schon nicht mehr in der Lage.

Am Ende ihres Lebens hat Heidemarie immer nur Schmerzen. Sie muss eine neue Hüfte bekommen, weil ihre vom Krebs durchgefressen ist. Mit 70 Jahren kommt sie auf eine Palliativstation und Günter verabredet mit dem Oberarzt, dass die Maschinen abgestellt werden.

„Meine Frau ist nie ein Trauerfall gewesen. Die ganzen Erinnerungen schweben und schwingen in mir mit.“ Natürlich gibt es auch mal Tränen, doch vor allem ist da die Freude, die schöne gemeinsame Zeit mit seiner Frau gehabt zu haben.

Und diese Freude überwiege deutlich über die Trauer und das Wissen, dass er seine Frau verloren habe, sagt Günter. „Man muss über die Trauer hinwegkommen. Je besser man das bewerkstelligt, desto besser sind die Erinnerungen.“