Lieber sterben als abgeschoben werden Als die Polizisten kommen, springt Ishaq aus dem Fenster

Ishaq kann sich nicht bewegen. Wenn er sich im Bett von einer Seite zur anderen drehen will, dauert es mehrere Minuten. Sein Gesicht verzieht sich dann schmerzerfüllt und er stöhnt auf. Dann kommt ihm Rafiq zur Hilfe. Rafiq ist Ishaqs bester Freund. Und gleichzeitig seine einzige Garantie. Dafür, dass er auf die Toilette gehen kann. Etwas zu Essen bekommt. Es in seinen Rollstuhl schafft. Alleine schafft Ishaq das nicht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt noch am Leben ist. Wenn Rafiq nicht da ist? Dann muss Ishaq warten.

Ein Novembertag im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde. Es ist grau, es ist trostlos, es ist bedrückend. Und das, obwohl es einige Sonnenstrahlen immer wieder schaffen, die dichte Wolkendecke zu durchbrechen und die Plattenbausiedlung im Süden der Kleinstadt zumindest für ein paar Minuten etwas freundlicher erscheinen zu lassen.

Als DDR-Vorzeigeprojekt geplant und errichtet, sorgte der Fall der Mauer für einen tiefen Einschnitt in dem Viertel. Tausende ehemalige Bewohner verließen ihre Heimat gen Westen, der Leerstand nahm kontinuierlich zu, einige der Mehrfamilienhäuser wurden abgerissen. Heute erinnert neben den Plattenbauten vor allem der Oberleitungsbus der Verkehrsbetriebe an den Osten. Seit 2014 verzeichnet das Brandenburgische Viertel jedoch einen erneuten Bevölkerungszuwachs, bedingt vor allem durch den Zuzug von Flüchtlingen. Menschen aus der Ukraine, aus Somalia, auf Afghanistan oder dem Irak.

Das Brandenburgische Viertel in Eberswalde war als Vorzeigeprojekt der DDR geplant. Nach dem Fall der Mauer verließen es Tausende Bewohner. Seit 2014 wächst die Bevölkerung wieder, vor allem durch den Zuzug von Flüchtlingen. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Und aus Pakistan. So wie Ishaq, 25, der mitten im Viertel hinter einem Fenster in einer kleinen, schmucklosen Erdgeschosswohnung liegt und sich nicht bewegen kann.

Am 5. September gegen 11 Uhr morgens schläft Ishaq noch, als Polizisten seine Wohnung im 5. Stock am Rande des Brandenburgischen Viertels betreten, nicht weit entfernt von seiner jetzigen Wohnung. Er teilt sie sich mit einem Freund, Latif, ebenfalls Pakistaner. Doch Latif ist an diesem Morgen nicht zu Hause. Beide Männer sind als Asylbewerber nach Deutschland gekommen und haben sich in Eberswalde kennengelernt. Die Beamten öffnen erst mithilfe des Hausmeisters die Wohnungstür und schließlich gewaltsam das abgeschlossene Zimmer von Ishaq. Er wird durch die Geräusche aus dem Schlaf geschreckt. Als er die Augen öffnet, wollen die Polizisten gerade sein Zimmer zu betreten. Ishaq denkt: Jetzt werde ich abgeschoben. Er rennt zum Fenster, reißt es auf und springt.

Etwa einen Monat später kommt es zu einer ähnlichen Situation in Chemnitz. Ein Asylbewerber aus Nigeria soll abgeschoben und von Beamten in die Niederlande zurück überstellt werden. Der 33-Jährige springt während des Einsatzes „unvermittelt“, wie es in dem Bericht heißt, von seinem Balkon aus dem fünften Stock und stirbt.

Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Bundeskanzler Olaf Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Ende Oktober angekündigt, Abschiebungen härter durchzusetzen. „Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben“, sagte Scholz dem „Spiegel“. Wer sich nicht auf Schutzgründe berufen könne und keine Bleibeperspektive habe, müsse gehen. „Wir müssen mehr und schneller abschieben.“

Beide Fälle werfen ein Schlaglicht auf die politische Debatte um Migration, Asyl und beschleunigte Abschiebungen. Sie zeigen auf, welche menschlichen Schicksale hinter jeder Abschiebung stehen und dass es viele berechtigte Gründe geben kann, Personen abzuschieben, die keine Chance auf Asyl haben. Und trotzdem sind darunter Menschen, die offenbar so verzweifelt sind, dass sie sich lieber aus dem fünften Stock eines Gebäudes stürzen, als in ihr Heimatland zurückzukehren.

Ishaq, verheiratet, vier Kinder, seit drei Jahren in Deutschland. Solange hat er auch seine Familie nicht gesehen. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Die Beamten in Eberswalde sind eigentlich auf der Suche nach Latif. Soviel steht fest. Darüber, was nun passiert, gibt es unterschiedliche Versionen: die der Polizei und die von Ishaq.

Die Version der Polizei

Bei den Einsatzkräften übernimmt schon kurz nach dem Vorfall das Polizeipräsidium in Potsdam die Pressekommunikation von der eigentlich zuständigen Brandenburger Direktion Ost. Ein Anzeichen dafür, dass man den Einsatz in der Behörde sehr ernst nimmt. Eine erste Anfrage kommt schon wenige Stunden später von der „Märkischen Oderzeitung“. Die Beamten, heißt es in der Antwort aus Potsdam, hätten sich „mit dem Ziel der Deeskalation“ aus dem Zimmer zurückgezogen und versucht von der Wohnungstür aus, die Situation zu beruhigen und den Mann dazu zu bewegen, ins Zimmer zurückzukehren. Dennoch sei die „Person“ schließlich aus dem fünften Obergeschoss gesprungen. Doch diese Aussage wird nach wenigen Tagen zurückgezogen. Es gebe einen „Formulierungsfehler“.

In einer zweiten Version vom 9. September ist nicht mehr von einem „Sprung“ die Rede, sondern von einem „Fall“. „Nach Öffnen und Betreten eines der verschlossenen Zimmer wurde der Betroffene hockend auf dem äußeren Fensterbrett festgestellt“, heißt es nun. Die Beamten hätten sich daraufhin aus dem Zimmer zurückgezogen und versucht, von der anderen Seite des Raums die „Person“ dazu zu bewegen, das Fensterbrett zu verlassen. Doch die habe sich vom Fensterbrett nach außen „hinabgleiten“ lassen und sich am Fensterbrett festgehalten. „Die Beamten begaben sich unmittelbar zum Fenster und versuchten, nach dem Arm des Betroffenen zu greifen“, beschreibt die Behörde den Einsatz weiter. „Noch bevor ein Beamter den Arm greifen konnte, fiel der Betroffene hinab.“

Der Wohnblock am Rand des Brandenburgischen Viertels, in dem Ishaq untergebracht war, bis die Polizei anrückte, um seinen Mitbewohner abzuschieben. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Der Staat, die Behörden, die Polizei müssen sich die Frage gefallen lassen, wie es sein kann, dass sie bei einem Einsatz wie diesem keinen Dolmetscher mitschicken. Ishaq spricht kein Deutsch, kein Englisch. Wie sollen die Beamten ihm klargemacht haben, dass sie nicht seinetwegen gekommen sind?

Es gibt Videoaufnahmen von diesem Vormittag, eine Nachbarin hat sie gemacht. Ihr Schluchzen ist im Hintergrund der Aufnahmen immer wieder zu hören. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der regungslose Ishaq kurz nach Sturz auf dem sandigen Boden vor dem Wohnhaus liegt. Der Zeitstempel ist kurz nach elf Uhr. Mehrere Polizisten leisten erste Hilfe, schneiden dem 25-Jährigen das T-Shirt auf und wickeln ihn in eine Rettungsdecke. Der Rettungsdienst ist noch nicht da. Die Beamten wirken sichtlich mitgenommen. Während zwei von ihnen den Kopf des Pakistani halten, diskutieren andere über die Minuten zuvor. „Herantreten wäre auch sinnlos gewesen“, sagt einer und fügt hinzu „er hätte so oder so losgelassen“.

Die Wohnung von Ishaq lag im 5. Stock. Es sind etwa 15 Meter bis nach unten. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Ishaqs Version

Das Wort „Fall“ klingt so, als wäre das, was passiert ist, unabsichtlich passiert.

Doch das ist es nicht, sagt Ishaq, während er jetzt zwei Monate später schwer atmend im Bett liegt. Er kann „Hallo“ und „Danke“ auf Deutsch sagen, mehr nicht. Deswegen übersetzt Rafiq für ihn. Sie haben sich hier in Eberswalde kennengelernt, sie kommen aus derselben Gegend in Pakistan und sind beide Paschtunen. Die größte afghanische Minderheit in Pakistan hat keine klassischen Nachnamen, das macht es den Behörden in Deutschland nicht leicht, wie Rafiq erklärt. Er zeigt seinen Aufenthaltstitel. Muhammad Rafiq steht dort, als wäre „Muhammad“ sein Vor- und „Rafiq“ sein Nachname. Aber das stimmt nicht. Muhammad sei lediglich ein klassischer erster Name in Pakistan, der Rufname sei in der Regel der zweite Name. Nachnamen in diesem Sinne gäbe es gar nicht. Kompliziert, vor allem für deutsche Ämter.

Rafiq stammt wie Ishaq aus Pakistan. Er spricht fließend Deutsch und hat einen Aufenthaltstitel. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

„Ishaq ist mit Absicht heruntergesprungen“, erzählt Rafiq. „Aus Verzweiflung, in Panik vor der vermeintlichen Abschiebung“. Ein „Fall“ aus einem Fenster sei etwas anderes. Ishaq habe sich hinunter „gestürzt“.

Wie groß muss die Verzweiflung eines Menschen sein, um sich aus dem fünften Stock eines Plattenbaus hinunterzustürzen? Etwa 15 Meter tief. Ishaq ist seit drei Jahren in Deutschland. Er hat eine Duldung und kann zumindest aktuell nicht abgeschoben werden. Und trotzdem ist seine Angst am Vormittag des 5. Septembers immens. Sogar so groß, dass er es in Kauf nimmt zu sterben. Doch er überlebt schwer verletzt.

Als Ishaq aus dem Krankenhaus kommt, wird er in eine neue Wohnung schräg gegenüber von der alten gesetzt, allerdings im Erdgeschoss. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Ishaq liegt bis Ende Oktober im Krankenhaus. Nur wenige Stunden nach seinem Fenstersturz wird er mit einem Helikopter ins Berliner Virchow-Klinikum geflogen. Die Verletzungen sind zu umfangreich, zu komplex, um sie in der Eberswalder Klinik behandeln zu lassen. Frakturen an den Sprunggelenken, am Becken, am Brustwirbel und an den Rippen. Ishaq ist zunächst mehrere Tage im Koma. Rafiq fuhr sofort nach Berlin zu ihm, als er von dem Sturz erfuhr: „Ich dachte, er ist tot. Er wird das nicht überleben.“

Einige der Medikamente, die Ishaq nun täglich einnehmen muss. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Rafiq, 28, ist seit acht Jahren in Deutschland und hat mittlerweile einen dauerhaften Aufenthaltstitel. Er spricht fließend Deutsch, arbeitet im Sommer in einem Kanu-Verleih in Oderberg und nebenbei als Fliesenleger. Er geht zur Schule, um sein Deutsch weiter zu verbessern. Und er brandenburgert. Er sagt „allet jut“, statt „alles gut“. „Och“ statt „auch“. Wie ein Alteingesessener.

In Eberswalde ist er vor allem unter Geflüchteten bekannt für sein Engagement. „Eine gute Seele“, sagen andere über ihn. Er hilft, wo er kann, ist immer da, wenn er gebraucht wird. Und gerade wird er vor allem von Ishaq gebraucht. Täglich ist er mehr als einen Monat lang 200 Kilometer hin und zurück zu ihm ins Berliner Virchow-Klinikum. Seit Ishaq zurück im Brandenburgischen Viertel ist, kommt Rafiq manchmal sogar mehrmals am Tag vorbei. Geht für ihn einkaufen, kocht für ihn, hievt ihn in den Rollstuhl und bringt ihn zur Toilette.

Ishaq und Rafiq sind beide Paschtunen und stammen aus derselben Gegend in Pakistan. Dort verüben Taliban immer wieder Anschläge. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Das sei selbstverständlich, sagt er. Und dann folgt wieder etwas sehr Deutsches. „Ich habe noch nie so viele graue Haare bekommen wie in dieser Zeit.“ Rafiq grinst dabei, wahrscheinlich aus Freude darüber, wieder ein Sprichwort benutzt zu haben. Er benutzt gerne deutsche Sprichwörter.

Zwei Tage ohne Pflegedienst

Am 26. Oktober wird Ishaq aus dem Krankenhaus entlassen. Ohne weitere Hilfe, ohne fortwährende psychologische Betreuung oder Reha-Maßnahmen. Immerhin muss er nicht wieder in den fünften Stock, sondern bekommt eine Wohnung im Erdgeschoss, schräg gegenüber von seinem alten Zuhause. Zunächst kommt zweimal am Tag für zehn Minuten ein ambulanter Pflegedienst vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Morgens und Abends. Dann gibt es Unstimmigkeiten über die Finanzierung. Schließlich kommt zwei Tage lang niemand, bis ein neuer Pflegedienst beauftragt wird. Würden sich Ishaqs Freunde nicht um ihn kümmern, er hätte niemanden, der nach ihm schaut.

Rafiq übersetzt, sammelt schmutzige Wäsche ein, kauft ein, wäscht ab. Wenn er es nicht machen würde, hätte Ishaq niemanden, der nach ihm schaut. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Ishaqs größter Traum ist es, dass seine Familie nach Deutschland nachkommt, übersetzt Rafiq für ihn. Seine Frau und seine vier Kinder, die er seit drei Jahren nicht gesehen hat. Sie sind weiterhin in Pakistan, in einer Gegend, wo immer wieder Taliban Anschläge verüben. Das und die fehlende Perspektive seien der Grund dafür gewesen, dass Ishaq knapp 9000 US-Dollar bezahlt hat, um in die Türkei geschleust zu werden. Und schließlich über die Balkanroute in Deutschland landete.

Nach Angaben des zuständigen Landkreises Barnim ist er Leistungsempfänger, er bekommt monatlich knapp 400 Euro. Mit einer Duldung ist es nicht einfach zu arbeiten, dabei würde Ishaq das gerne. In Pakistan hat er in einer Poliklinik gearbeitet. Vorausgesetzt, er kann sich irgendwann wieder bewegen – was schwebt ihm hier vor? Koch, Automechaniker oder Tischler, übersetzt Rafiq.

Im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde. Es ist Ishaqs größter Traum, dass seine Familie nachkommen darf. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Zumindest die gesundheitlichen Aussichten sind gut. In den Entlassungspapieren des Krankenhauses Friedrichshain heißt es, der Patient habe sich „kooperativ“ und „sehr motiviert“ bei seiner Behandlung gezeigt. Wie gut seine Aussichten sind, dass er in Deutschland bleiben darf, weiß Ishaq nicht. Er will aber unbedingt hierbleiben. Zurück sei für ihn keine Option, sagt er, während er mit schmerzerfülltem Gesicht an die Zimmerdecke blickt.

Niemand fühlt sich verantwortlich. Eine Pflegerin, die zweimal am Tag für je zehn Minuten kommt.

Es klopft an der Tür. Der Pflegedienst ist da. Ein Mann und eine Frau. Rafiq hilft den beiden, Ishaq in den Rollstuhl zu wuchten. Die Pflegerin sagt, er müsse das bald auch alleine schaffen, „er muss Kraft bekommen“. Und außerdem sei nicht klar, wie lange sie noch vorbeischauen könnten. Wieder sei die Finanzierung das Problem, „niemand fühlt sich verantwortlich“. Abgesehen von Rafiq. Der übersetzt, schmutzige Wäsche einsammelt, Geschirr abwäscht oder neue Handtücher bereitlegt, da ist, wenn es Fragen gibt.

Während es draußen langsam dunkel wird und im Wohnhaus nebenan eine ukrainische Familie ihre Wohnung mit Möbeln aus einem großen Transporter bezieht, taucht auf einmal noch jemand vor der Erdgeschosswohnung auf. Es ist Latif.

Er müsse Kraft bekommen, sagt die Frau vom Pflegedienst. Es sei nicht klar, wie lange sie und ihr Kollege noch vorbeischauen könnten. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Derjenige, der Anfang September ursprünglich abgeholt werden sollte. Er ist immer noch da. Auch Latif spricht fließend Deutsch, obwohl er noch nicht einmal drei Jahre in der Bundesrepublik lebt. Er sagt von sich selbst: „Ich bin perfekt integriert.“ Trotzdem hat er keine Chance auf einen Aufenthaltstitel. Es war reines Glück, dass er am Morgen des 5. September nicht zu Hause war. Sonst wäre er mittlerweile wahrscheinlich wieder in Pakistan.

Das Fenster, aus dem Ishaq gesprungen ist. Inzwischen wohnt jemand anderes in dem Zimmer. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Stattdessen schläft er nun ständig bei verschiedenen Freunden und Bekannten. In die alte Wohnung zurückkehren will und kann er nicht. „Die Erinnerungen an den schrecklichen Vorfall, seien zu intensiv“, sagt Latif. Außerdem könnte die Polizei jederzeit wiederkommen und ihn mitnehmen.

Latif macht letztlich das, was viele verzweifelte Asylbewerber aus Angst vor Abschiebungen machen. Untertauchen, sich verstecken. Es ist genau das Verhalten, dem die Bundesregierung ein Ende setzen will. Doch wird das funktionieren, wenn Menschen sogar bereit sind, 15 Meter in die Tiefe zu springen, um einer Rückführung in ihr Heimatland zu entgehen?

Ein Durchgang im Brandenburgischen Viertel. Trotz aller Tristesse fühlt sich Ishaq in dem Viertel mittlerweile zu Hause. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Wenn man Ishaq fragt, warum er genau gesprungen ist, dann dauert es sehr lange, bis er antwortet. Er habe in dieser Sekunde nicht darüber nachgedacht, sagt er. Er hatte einfach Angst, übersetzt Rafiq für ihn.