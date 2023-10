Margot Friedländer im Interview „Wenn man nicht vorsichtig ist, kann so etwas wieder passieren“

Frau Friedländer, am 7. Oktober 2023 hat die Terrororganisation Hamas einen Großangriff auf Israel gestartet. Dabei wurden nach offiziellen Angaben bislang mehr als 1.400 Menschen getötet und mehr als 200 Menschen als Geiseln verschleppt. Was hat der Überfall in Ihnen ausgelöst?

Ich appelliere immer wieder an die Menschlichkeit. Das ist unmenschlich. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie so hassen. Hass ist etwas Schreckliches. Er bringt nichts, er gibt euch nichts.