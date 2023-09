651.000 Euro plus Jan Böhmermann soll mehr als der ZDF-Intendant verdienen

Jan Böhmermann soll mehr verdienen als Norbert Himmler, der Intendant des ZDF. Das berichtet die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Vertragsunterlagen des öffentlich-rechtlichen Senders mit dem TV-Satiriker.

Der Moderator des „ZDF Magazin Royale“ erhalte demnach 651.000 Euro plus Mehrwertsteuer im laufenden Jahr. Der Intendant verdiene Senderangaben zufolge nur ein Jahresgehalt in Höhe von 372.000 Euro. Hinzukämen noch unter anderem Sachbezüge und Zahlungen für die Altersvorsorge Himmlers.

In den kommenden zwei Jahren soll sich der Verdienst Böhmermanns zudem noch einmal erhöhen, berichtet „Welt am Sonntag“. Demnach steige die Auszahlung an den Satiriker 2024 und 2025 um jährlich 31.000. Der Vertrag aus dem Jahr 2022 sei deutlich besser dotiert als der alte, heißt es in dem Bericht.

Wie die „Welt am Sonntag“ weiter berichtet, werden Verträge von Top-Verdienern direkt von der Intendanz ausgehandelt. Nachfragen, wer die anderen Top-Verdiener sind, habe der Sender nicht beantwortet.

Unerwähnt in den Unterlagen seien zudem die Zahlungen des ZDF an die von Böhmermann 2020 gegründete Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH, die die Show „ZDF Magazin Royale“ für den Sender produziert. (Tsp)