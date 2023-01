Akte Gehlen Alte Kameraden

Westdeutschland, 1954: Verschwörer in Wehrmachtsuniform versammeln sich zu einem feierlichen Fackelzug. Es ist der 20. April, Adolf Hitlers Geburtstag. Die alten Kameraden planen einen Umsturz. Gewiss, die Geschichte ist fiktiv – aber die Hintergründe der Eventserie sind authentisch.

„Tatort“-Regisseurin Claudia Garde, die auch als Headautorin verantwortlich zeichnet, beleuchtet den Grabenkrieg zwischen Otto John und Reinhard Gehlen, zwei Figuren der Zeitgeschichte („Bonn – alte Freunde, neue Feinde“, Das Erste, 20.15 Uhr). Als erster Präsident des Bundesverfassungsschutzes versucht John untergetauchte Nazis dingfest zu machen.

Doch seine Mission scheitert. Schuld daran ist sein Gegenspieler Reinhard Gehlen. Die nach ihm benannte Gehlen-Organisation – aus der später der Bundesnachrichtendienst (BND) hervorging – nutzt der alte Nazi als Auffangbecken für alte Seilschaften aus Gestapo und SS.

Alte Seildschaften

Reinhard Gehlen, geboren 1902 in Erfurt, gestorben am 8. Juni 1979 in Berg am Starnberger See, leitete als Generalmajor der Wehrmacht die Abteilung Fremde Heere Ost (FHO) im Generalstab des Heeres. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er mit dem Einverständnis der amerikanischen Besatzungsmacht einen Auslandsnachrichtendienst auf, die Organisation Gehlen, die 1955 von der Bundesregierung übernommen und 1956 in den Bundesnachrichtendienst (BND) umgewandelt wurde. Er leitete diese Behörde von 1956 bis 1968.