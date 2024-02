Doku „Pioniere der Filmmusik“ Wie Europa den Sound für Hollywood schuf

Einige von ihnen werden im Laufe der Zeit regelrecht zu Ohrwürmern und zum festen Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses: Filmmusiken. Das „Star-Wars“-Thema, Stücke aus „Casablanca“, das „Thema aus „Top Gun“ oder das Leitmotiv aus „Vom Winde verweht“ – es sind ebenso populäre Melodien wie ikonische Kompositionen.

Die Dokumentation „Pioniere der Filmmusik“ (Arte, Sonntag, 25. 2., 22.55 Uhr) geht den zeit- und musikhistorischen Ursprüngen von „Europas Sound für Hollywood“, so der Untertitel von Florian Caspar Richters Film, nach. Dieser retrospektive Weg zurück führt in das Wien und das Berlin des 19. Jahrhunderts, dort also, wo Filmkomponisten wie Max Steiner, Franz Waxman oder Erich Wolfgang Korngold ihre Anfänge hatten.

Der Filmkomponist Hans Zimmer Der 1957 in Frankfurt am Main geborene Filmkomponist und Musik-Produzent Hans Zimmer, der 1995 für „Der König der Löwen“ und 2022 für „Dune“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, erzählt in der Doku auch von seinem Verhältnis zur deutschen Heimat und seinen Wohnorten London und Los Angeles. Er ist Sohn jüdischer Eltern.

Alle drei fliehen vor dem in Deutschland aufkommenden Nationalsozialismus, da sie Übergriffe auf sich, auch ganz unmittelbar auf offener Straße, erleben müssen. Ihr Reiseziel, nach Zwischenstationen, etwa in Paris: Los Angeles, Hollywood.

Heute stehen diese drei Filmkomponisten, die zu ihrer Zeit bahnbrechende, neue Musiken kreierten, für eine musikalische Avantgarde, die längst Nachfolger gefunden hat. Franz Waxman etwa schuf für Alfred Hitchcock die Musiken zu „Rebecca“ (1940) und „Das Fenster zum Hof“ (1954) mit Thriller-Scores, die so zuvor nicht zu hören waren.

In der Tradition dieser drei Maestros des Golden Hollywood stehen heute unter anderem Hans Zimmer, Ramin Djawadi, Jerry Goldsmith oder John Williams. Zimmer und der in Duisburg geborene Djawadi, der den Soundtrack zu „Game of Thrones“ anlegte, geben hier vor der Kamera Auskunft über ihre Arbeit an der kalifornischen Küste, wo sie sich freier fühlen. Es ist ihren symphonischen Filmmusiken anzuhören.