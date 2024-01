Doku über KI Ist das ein „sauberer Krieg“?

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur das Surfen im Netz und das Verfassen von Texten. Auch das Gesicht des Krieges wandelt sich. Im Gespräch mit Ingenieuren und Soldaten zeigt der österreichische Filmemacher Daniel Andrew Wunderer in der Doku „Killerroboter – KI im Krieg“ (Arte Mediathek), welche Richtung die militärische Aufrüstung mit Algorithmen eingeschlagen hat.

So heulten am 12. März 2022, wenige Tage nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, in Kiew die Sirenen. Zwischen den Häuserzeilen der Hauptstadt ging eine Drohne nieder. In den Wirren des Krieges ging dieser Absturz beinahe unter. Dennoch ist er von enormer Bedeutung. Von Künstlicher Intelligenz gesteuert, sucht sich diese russische Kamikazedrohne selbständig ihr Ziel: autonomes Töten.

KI ist viel gefährlicher als Nuklearwaffen. Elon Musk

Solche Höllenmaschinen sind „Vorboten eines technologischen Quantensprungs“, der kriegerische Konflikte verändern wird. Doch in welche Richtung? Experten spekulierten zunächst, der Einsatz Künstlicher Intelligenz mache militärische Auseinandersetzungen humaner. Gezeigt werden bewaffnete Drohnen, die im Häuserkampf autonom durch enge Räume navigieren. Kein Soldat muss den Kopf hinhalten: Ist das ein „sauberer Krieg“?

Der Film korrigiert diesen Irrtum. Um das Szenario eines Kontrollverlustes durch militärische KI zu illustrieren, wirft die Doku einen Seitenblick auf computergestützten Wertpapierhandel. Immer wieder führt er zu sekundenschnellen Kurseinbrüchen. Flash Crashs nennen Börsianer solche unvorhersehbaren Schwankungen.

Können KI-gestützte Waffensysteme in ähnlicher Weise einen autonomen Krieg auslösen? Einen Flash War? Der Film führt vor Augen, dass eine digitale Kettenreaktion zwischen autonomen Systemen keine Science-Fiction mehr ist.