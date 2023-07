Doku über Versace Mythos, Glamour, Serienmord

Gemäß einer politisch nicht korrekten Redewendung kleidet der wohlhabende Geschäftsmann seine Ehefrau in Armani und seine Geliebte in Versace. Gewiss, diese Phantasie ist durch und durch sexistisch. In ihr verdichtet sich aber das schillernde Versprechen eines Unternehmens, das nicht nur Textilen verkauft, sondern ein exklusives Image. Nicht zufällig wirbt das Versace-Logo mit der antiken Medusa. Also jenem mit Schlangen gekrönten Frauenkopf, der jeden Betrachter so sehr fasziniert, dass dieser sich augenblicklich in Stein verwandelt.

Der französische Filmemacher Olivier Nicklaus, Spezialist für Couture, erzählt die wechselvolle Geschichte des Markenimperiums als Mischung aus griechischer Mythologie und Seifenoper: „Die Versace-Saga“ (Arte, 28.7, 21.55 Uhr).

Gianni Versace, Sohn einer süditalienischen Schneiderin, gründete 1978 den familiengeführten Betrieb. Dank einem neuen Marketing, das Exklusivität und einem Schuss Vulgarität mischte, avancierte das Label in den 1980er Jahren – einem Jahrzehnt, das für Dekadenz und Überfluss steht – zum globalen Überflieger.

Katholisch zu sein, bereitet einem eine Menge Angst. Eigentlich ist es eine großartige Religion, aber auch eine, die deine Erfahrungen einschränken kann. Du hast Angst vor neuen Erfahrungen, weil im Grunde alles eine Sünde ist. Donatella Versace

Mit dem schockierenden Tod des Modemagnaten, der 1997 von einem Serienmörder erschossen wurde, schien das Ende des Labels Versace besiegelt. Doch nun trat die kleine Schwester Donatella allmählich aus dem Schatten des berühmten Designers.

Ein neues Medium befeuerte ihren Erfolg: Der Name des von ihr entworfenen „grünen Dschungelkleids“, das Jennifer Lopez 2000 bei der Grammy-Verleihung trug, wurde in der Suchmaschine so oft eingegeben, dass daraufhin die Google-Bildersuche etabliert wurde. Die Dokumentation ist eine kurzweilige Achterbahnfahrt durch Glamour, Skandale, Klatsch und Faszination.