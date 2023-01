Harrison Ford in „Shrinking“ Therapeuten sind die schlimmsten Patienten

Mit Filmreihen kennt sich Harrison Ford bestens aus, sei es als Indiana Jones, in den „Star Wars“-Blockbustern oder in der „Blade Runner“-Fortsetzung. Zu Beginn seiner Karriere hatte er kleine Rollen in Fernsehserien wie „Rauchende Colts“ und „Die Leute von der Shiloh Ranch“. Und jetzt, mit 80 Jahren, hat die Hollywood-Legende eine größere Rolle in der Fernsehserie „Shrinking“ übernommen, die am Freitag bei Apple TV+ startet.

Ford spielt darin den gealterten Chef einer kalifornischen Praxis für Verhaltenstherapie. Zu seinem Team gehören Gaby (Jessica Williams) und Jimmy (Jason Segel). Obwohl Phil Arbeit und Privatleben strikt voneinander trennt, übernimmt er für Jimmy die Rolle des väterlichen Freundes.

Kennst du nicht das Gefühl, du müsstest deine Patienten durchschütteln? Therapeut Jimmy (Jason Segel) entwickelt eine problematische Behandlungsform.

Seit dem Unfalltod von dessen Frau ist der junge Therapeut komplett von der Rolle. Bis er für sich eine Lösung findet, die eigentlich keine sein sollte: Statt seinen Patienten dabei zu helfen, die Ursachen ihrer Probleme selbst zu erkennen, sagt er ihnen die ungeschminkte Wahrheit und gibt drastische Anweisungen. Anders gesagt: Bevor es besser wird, muss es erst einmal schlimmer werden.

Immer, wenn man denkt, es kann doch gar nicht so schwer sein, sein Leben in den Griff zu bekommen, droht das nächste Fiasko. Denn nicht nur Jimmy redet viel und sagt wenig. Das gilt ebenso für Phil, dessen Leben ebenfalls aus den Fugen gerät - wenn auch aus ganz anderem Grund. Hinter „Shrinking“ stehen die „Ted-Lasso“-Macher Bill Lawrence und Brett Goldstein. Über neun Folgen reißen sie die Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle.

