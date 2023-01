Martina Gedeck ist „Die Verteidigerin“ Unter Unglücksraben

Martina Gedeck als Kämpferin für die Gerechtigkeit: Die vielseitige Schauspielerin hat in dem Fernsehfilm „Die Verteidigerin – Der Gesang des Raben“ (ARD, Mittwoch, 20.15 Uhr) die Titelrolle der Rechtsanwältin Anna Notrup übernommen. Notrup will die Wiederaufnahme eines Gerichtsverfahrens gegen Samuel Brunner (Gustav Schmidt) erwirken. Der junge Schweinebauer, der seit fünfeinhalb Jahren hinter Gittern sitzt, muss ein falsches Geständnis abgelegt haben. Denn die angeblich restlos beseitigte Leiche des Vaters seiner ehemaligen Freundin wird aus einem im See versenkten Auto geborgen.

Brunner erweist sich als schwer zugänglich. Also fährt die Anwältin in den kleinen Ort im Schwarzwald, in dem das Verbrechen begangen worden sein soll. Willkommen ist sie nicht. „Verpiss dich“, wird bald mit roter Farbe an Notrups Auto gesprüht, doch die Anwältin begegnet dem mit stoischer Ruhe, Selbstbewusstsein und einer unbeirrbaren Freundlichkeit.

Im Schwarzwald stellt sich, wenn man von außerhalb kommt, leicht das Gefühl ein, dass man nicht dazugehört und dass es Geheimnisse gibt, die einem Außenstehenden verborgen bleiben. Martina Gedeck, Schauspielerin über die Stimmung dieses Films

Martina Gedecks gelassenes Spiel ist ein erfrischender Kontrast in einem Film voller düsterer Anspielungen und mystischer Symbolik. Die Wolfs- und Raben-Metaphern sind etwas abgedroschen, aber wirksam. Und an einem Ort wie dem an Sagen und Märchen reichen Schwarzwald auch nicht fehl am Platz.

Maria Eibl-Eibesfeldts (Drehbuch, Regie) Film ist kein klassischer Krimi, sondern ein spannungsgeladenes Landschafts- und Dorf-Drama. Die interessante Hauptfigur und Gedecks unprätentiöses Spiel hätten jedenfalls das Potenzial für eine eigene TV-Reihe.

