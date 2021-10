Sonne, Stars, Sternchen, Händler, neue Serien: Eigentlich sollte die Mipcom in diesen Tagen das große Comeback der internationalen Fernsehmesse als Vor-Ort-Veranstaltung werden, wieder mit großem Flair am Mittelmeer in Cannes. Mit BBC Studios, Banijay und ITV Studios hatten im Vorfeld aber schon große Distributoren abgesagt, die mit Screenings und Pressekonferenzen sonst die Hallen füllten.

Wer sich trotzdem auf dem Weg nach Südfrankreich gemacht hat, um TV-Trends der nahen Zukunft zu erfassen, kann sich zumindest auf weniger Gedränge und Trubel am Mittelmeer gefasst machen.

Es sind spürbar weniger Menschen in der Stadt, berichtet das Branchenmagazin DWDL.de. Insbesondere große Fernsehhäuser sind abwesend. Das ZDF hat bei der Mipcom „In 80 Tagen“, die Highlight-Serie zu Weihnachten, präsentiert. Mit weiteren Produktionen ist der Mainzer Sender nicht vor Ort vertreten.

Dennoch zum Start des Branchentreffs der erste Verkaufsschlager von einem Kölner Privatsender: mit der Weltpremiere der RTL-Produktion „Sisi“, die in Italien, Frankreich, Brasilien, den Niederlanden und osteuropäischen Ländern ausgestrahlt wird. Der ORF war als Produktionspartner beteiligt.

Die moderne Version der dramatischen Ereignisse um die österreichische Kaiserin Elisabeth habe Kinoqualität, sagte RTL-Deutschlandchef Henning Tewes am Montag der dpa in Cannes.

„Wir haben so viel zu tun wie noch nie“

Im Fokus dann: der Streamingboom, voran getrieben durch die Corona-Pandemie. Die sechsstündige Serie „Sisi“ wird Ende des Jahres auf dem Streamingportal RTL+ zu sehen sein, später auf RTL.

Das nächste weitere Großprojekt bereitet der Privatsender gerade vor: „Torstraße 1“. Diese „Event-Serie“ um ein legendäres Berliner Kaufhaus in den 1920er Jahren wird von den Machern von „Babylon Berlin“ zurzeit produziert.

Der Zwölfteiler startet in Deutschland im ersten Halbjahr 2022. Die Vertriebsgesellschaft Beta Film, die „Sissi“ und „Torstraße 1“ an der Cote d'Azur vermarktet und vier weitere Serien dort präsentiert, erwartet gute Geschäfte. „Wir haben so viel zu tun wie noch nie“, sagte Geschäftsführer Jan Mojto.

Die Mipcom in Südfrankreich zeigt bis Donnerstag, was bald in Millionen Wohnzimmern über die Bildschirme flimmert. Nach einem Jahr Zwangspause wegen Corona kommen diesmal nur rund 5000 Verantwortliche von Sendern, Produktionsfirmen, Programmvertrieben, Internetplattformen und Medienkonzernen aus aller Welt zusammen.

Sky Italia feiert auf dem Festival der Canneseries die Premiere der fünften und finalen Staffel „Gomorrha – Die Serie“, nach dem Buch von Roberto Saviano. Die neuen Folgen der Mafiaserie werden im November auf Sky verfügbar sein. Amazon Prime Video stellt die Amazon Original Serie „Totems“ mit Lambert Wilson und Ana Girardot vor, eine Geschichte aus dem Kalten Krieg Mitte der 1960er. Ein bisschen Stars und Roter Teppich mit den Hauptdarstellern in Cannes ist dann doch.