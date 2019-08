Sie gehört zu den am längsten laufenden TV-Serien in Deutschland: Die „Soko München“, die vor 41 Jahren als „Soko 5113“ gestartet war und zur Blaupause von insgesamt acht weiteren ZDF-Sokos wurde. Über Jahrzehnte war die Krimiserie ein Quotengarant im ZDF-Vorabendprogramm. Nach 675 Folgen teilte das ZDF am Freitag nun mit, dass die „Soko München“ eingestellt wird. Bis zum endgültigen Abschied vergeht allerdings noch etwas Zeit: Die letzten Folgen werden am Jahresende 2020 ausgestrahlt, wie das ZDF und die Produktionsfirma Ufa Fiction mitteilten. Den Sendeplatz werden sich ab 2021 die „Soko Potsdam“ und die „Soko Hamburg“ teilen.

Abschied von liebgewonnenem Format

„Zur Modernisierung des Programmangebots gehört die Entwicklung von Neuem, aber auch der Abschied von liebgewonnenen Formaten. Die Münchner ,Soko' ist ein Stück deutscher Fernsehgeschichte, für das wir allen Beteiligten sehr dankbar sind: dem Team der Ufa Fiction, den vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, von Werner Kreindl über Wilfried Klaus bis hin zu Gerd Silberbauer, und allen Mitwirkenden an der erfolgreichen ZDF-Serie“, schreibt ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler in der Mitteilung.

Eine genauere Begründung, warum gerade die Soko aus München weichen muss, enthält die Mitteilung nicht. Bei Produzent Simon Müller-Elmau schwingt entsprechend mehr Wehmut mit: „Es ist ein sehr trauriger Tag für alle Soko-München-Beteiligten. Ohne ein so professionelles und leidenschaftliches Team wäre diese Erfolgsgeschichte nicht denkbar gewesen", heißt es in einer eigenen Mitteilung von Ufa Fiction.