Der Schauspieler André Kaczmarczyk ermittelt ab 2021 als neuer Kriminalhauptkommissar an der Seite von Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) im „Polizeiruf 110“ des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er wird Nachfolger der scheidenden Maria Simon. Das teilte der RBB am Dienstag mit.

„André Kaczmarczyk beeindruckt mit seiner schauspielerischen Leistung in ganz unterschiedlichen Rollen bereits das Theaterpublikum. Wir freuen uns sehr, dass er nun auch für unsere Fernsehzuschauer als neuer Kommissar im ,Polizeiruf 110’ zu sehen sein wird“, sagte RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus.

André Kaczmarczyk wurde 1986 in Suhl geboren, studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Nach einem mehrjährigen Engagement am Staatsschauspiel Dresden wurde er 2016 Ensemblemitglied des Düsseldorfer Schauspielhauses. 2018 wirkte er im Film „Lindenberg! Mach dein Ding!“ mit, zuvor stand er für mehrere Kurzfilme vor der Kamera. Im Fernsehen war er in den Produktionen „Die Chefin – Glück“, „37 Days“ oder „Allerleirauh“ zu sehen. Ein eher unbeschriebenes Blatt also für den Primetime-Krimi im Ersten. Man darf gespannt sein. meh