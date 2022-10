Netflix mit Werbung Neues Basis-Abo startet am 3. November

Ob Zufall oder Absicht, das lässt sich schwer sagen, aber sicherlich ist es sowohl für Netflix als auch für die Fans der britischen Monarchie hilfreich, dass der Streamingdienst sein neues Basis-Abo mit Werbung am 3. November startet, also nur wenige Tage vor der fünften Staffel der Erfolgsserie „The Crown“, die am 9. November anläuft.

Mit der Ankündigung des neuen Werbe-Abos hatte Netflix vor gut einem halben Jahr dem Umstand Rechnung getragen, dass auch für den Platzhirsch unter den Streamingdiensten die Zeiten unbeschränkten Kundenwachstums offenbar vorbei sind. Von Anfang November an gibt es den Zugang zu Netflix nun bereits ab 4,99 Euro.

Dafür müssen die neuen Abonnenten vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde in Kauf nehmen sowie eine etwas schlechtere Bildqualität. Zudem entfällt die Möglichkeit, Filme oder Serien herunter zu laden.

Ansonsten soll sich das Basis-Abo mit Werbung nur wenig vom herkömmlichen Basis-Abos (7,99 Euro) unterscheiden. So soll sich an der Auswahl von Serien und Filmen, der Personalisierung und den Ausspielwegen nichts ändern, auch die Kündigungszeiten bleiben gleich, versprach Greg Peters, einer der ranghöhsten Netflix-Manager von Netflix am Donnerstagabend bei einem virtuellen Presse-Briefing. Für einige Filme und Serien wird es aus lizenzrechtlichen Gründen Einschränkungen geben. „Aber wir arbeiten daran“, sagte Peters.

Die Werbespots werden zum Start zwischen 15 oder 30 Sekunden lang sein und vor und während der Serien und Filme laufen. Netflix sieht das neue Abo auch als Chance für die werbetreibende Wirtschaft. Einerseits mit Blick auf das jüngere Publikum.

Aber auch, weil die Werbetreibenden über umfassende Targeting-Möglichkeiten nach Land und Genre (zum Beispiel Action, Drama, Romantik, Science-Fiction) ihre Angebote zielgerichtet anbieten können. Sie können zudem verhindern, dass ihre Werbung bei Inhalten erscheint, die mit ihrer Marke nicht im Einklang stehen, wenn es also um Darstellungen von Sex, Nacktheit oder Gewalt geht.

Auch andere Streamingdienste bieten inzwischen Abos mit Werbung an. Amazons FreeVee ist sogar komplett unentgeltlich, allerdings ist die Auswahl an Inhalten stark eingeschränkt.

