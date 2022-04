Die Zahl der Online-Nutzer in Deutschland hat einer Studie zufolge einen Höchststand erreicht. 2021 nutzten 61,15 Millionen (plus 870 000 im Vergleich zum Vorjahr) Menschen das Internet, wie die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (Agof) in ihrem Jahresbericht mitteilte. Demzufolge wirkten sich die „Corona-Effekte“, die 2020 für Rekord-Reichweiten sorgten, nachhaltig auf die Internetnutzung aus, hieß es weiter. Die Agof ist ein Zusammenschluss der führenden Online-Vermarkter in Deutschland.

Laut dem Digital Report 2021 schrumpfte der Anteil der „Nicht-Onliner“ in der deutschen Wohnbevölkerung ab 16 Jahren auf einen Wert von 11,5 Prozent. Eine Altersgruppe, nämlich die der 16- bis 19-Jährigen, erreichte beim Digitalisierungsgrad erstmals die 100-Prozent-Marke und war damit vollständig im Netz vertreten.

Den Löwenanteil der „Neu-User“ stellten allerdings auch 2021 wieder die älteren Semester: Plus 2,0 Prozent bei den 60- bis 69-Jährigen und plus 6,2 Prozent bei den über 70-Jährigen.

Nachrichten spielten bei der Online-Nutzung seit eh und je eine bedeutsame Rolle, hieß es. Mit Ereignissen wie der Flutkatastrophe im Ahrtal und der Bundestagswahl stellten sie vor allem bei der täglichen Mediennutzung andere Inhalte klar in den Schatten. So nutzten im Tagesdurchschnitt 52,4 Prozent der User News-Angebote im Internet.

Mehr zum Thema Schule und Pandemie Corona bremst MINT-Fächer aus

Online-Angebote zu den präferierten Themen wie Gesundheit und Wissenschaft im Jahr 2020 konnten zwar viele ihrer „Neu-User“ halten, verzeichneten im Monatsschnitt aber dennoch Rückgänge ihrer Reichweiten von 10,2 Prozent (Gesundheit) beziehungsweise 4,7 Prozent (Wissenschaft). Zu den Gewinnern der neuen Normalität zählten demzufolge Inhalte zu Kunst und Kultur. Der Tagesdurchschnitt solcher Angebote verbesserte sich um 5,1 Prozent. epd/Tsp