„Percy Jackson“ Pubertierender Götternachwuchs

Die Pubertät ist schon für Normalsterbliche ein ebenso kurzer wie kniffliger Lebensabschnitt. Und es wird für niemanden leichter, der von Göttern gezeugt, Gleichaltrigen gemobbt, Monstern gejagt wird. Wie Percy Jackson. Klingt englisch, ist aber griechisch. Seine Mutter hat ihn nämlich nach Perseus benannt, Sohn des Zeus, dessen Bruder wiederum Percys Vater ist.

Sehr kompliziert also für den zwölfjährigen Outsider eines New Yorker Internats, der Fabelwesen sieht, Superkräfte hat, beides aber nicht einordnen kann. Bis er von seinem Kumpel Grover erfährt, halb Mensch, halb Gott zu sein. Hereinspaziert also in die Welt von Rick Riordan, der seine eigenen Romane zur Serie „Percy Jackson“ (acht Folgen, Disney+) im Bootcamp für himmlischen Nachwuchs umgestaltet.

Man kann die Götter zu gar nichts zwingen. Lukas, Percys Verbündeter

Von dort aus macht sich sein zwölfjähriger Held (Walker Scobell) mit Satyr Grover (Aryan Simhadri) und Athenes Tochter Annabeth (Leah Jeffries) auf die Suche nach dem gestohlenen Blitz des Göttervaters – und Mama Sally, die Opfer eines Minotaurs wurde. Drei Freunde gegen dunkle Mächte: Das erinnert stark an Harry Potter, der Riordan 2005 offenbar Pate stand. Doch im Gegensatz zum Bombast zweier Kinofilme führt er sein Werk nun aufs Wesentliche zurück.

Ein Coming-of-Age-Abenteuer, das jugendliche Fragen nach Freundschaft, Liebe, Zugehörigkeit im magischen Umfeld stellt – und zwar nicht nur mit weniger Theaterdonner als auf der Leinwand. Ebenso erfrischend ist ein diverses Personal (bis hin zum schwarzen Zeus), das trotz toller Animationen über die eigene Optik hinausdenkt und versucht, in die Charaktere hineinzublicken, statt nur drauf. Heimlicher Star: ein herrlich verpeilter Hippie als Dionysos.