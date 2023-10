Podcast „Lanz & Precht“ zu Israel Eine Entschuldigung ist notwendig

Deutschlands Universalphilosoph Richard David Precht hat in der aktuellen Folge des Podcasts „Lanz & Precht“ gesagt, ihre Religion verbiete es orthodoxen Juden zu arbeiten. „Ein paar Sachen, wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen.“ Markus Lanz stimmte der Feststellung zu.

Das ZDF bedauert

Das ZDF reagierte. „Wir bedauern, dass eine Passage in der aktuellen Ausgabe von „Lanz & Precht“ Kritik ausgelöst hat. An einer Stelle wurden komplexe Zusammenhänge verkürzt dargestellt, was missverständlich interpretiert werden konnte. Deshalb haben wir diesen Satz entfernt.“ Lanz und Precht würden das Gesagte in Kürze aufarbeiten.

Die beiden Podcast-Protagonisten und Moderatoren haben erkennbar einen Freibrief im öffentlich-rechtlichen ZDF. Ihre blitzeschnelle Mutation von Ukraine- zu Israel-Experten raubt dem Zuhörer und Zuseher den Atem, dem Mainzer Sender aber nicht seinen Langmut.

Joachim Huber ärgert sich über den Umgang des ZDF mit seinen Protagonisten Markus Lanz und Richard David Precht.

Precht selbst äußerte Bedauern wie auch das ZDF. Die notwendige Entschuldigung dafür aber, dass hier antijüdische Verschwörungstheorien verbreitet wurden, unterblieb. Liest man die Stellungnahme des ZDF genau, dann wird eben bedauert, dass eine Precht-Äußerung Kritik ausgelöst habe, nicht aber das Gesagte selbst. Klingt so, als müsste die Kritik mit Bedauern bedacht werden, ja, die Kritiker selbst müssten bedauert werden für ihre Kritik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Hier spätestens setzt das fragwürdige Verhalten an. Es müsste Precht, Lanz und dem ZDF doch klar sein, dass derartige krude Einlassungen Vorbehalte gegenüber Jüdinnen und Juden sowie der israelischen Gesellschaft befördern. Das Herausschneiden der Passage geschah, aber die Begründung selbst klang wie ein dünnes Bedauern darüber, es getan haben zu müssen.

Zuweilen ist der öffentlich-rechtliche Sender mit Sitz auf dem Mainzer Lerchenberg im Denken und Handeln so schlicht wie seine Mainzelmännchen.