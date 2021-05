Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, es gibt ein dickes Problem, um das Sie sich kümmern müssen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, den wir alle mit unseren Beiträgen am Leben halten, braucht Ihre Hilfe. Erneut und nicht zum ersten Mal versucht der Sender eine erfolgreiche Talkshow zu etablieren.

Sarah Oswald moderiert die "Abendschau". Foto: rbb/Jenny Sieboldt

Deshalb wird „Hier spricht Berlin“ eingestellt, in seiner Verzweiflung über die große Aufgabe wirft sich der RBB dem MDR an die Brust. Herauskommt ein „Riverboat“, das die beiden Anstalten von Oktober an im wöchentlichen Wechsel ausstrahlen werden. Der MDR stellt das Moderatorenduo in Leipzig, Kim Fisher und Jörg Kachelmann, Fisher wird auch im „Riverboat Berlin“ Gastgeberin sein. Dem RBB wurde zugestanden, dass der Hauptstadtsender die zweite Moderatorenstelle besetzen darf. Das ist großzügig, verschärft aber das Problem: Wer soll neben Kim Fisher moderieren?

Sascha Hingst moderiert die "Abendschau" und das Quiz "Jede Antwort zählt". Foto: rbb/Thomas Ernst



Der RBB-Flurfunk meldet, dass Eva-Maria Lemke als Favoritin von Intendantin Patricia Schlesinger gilt. Lemke scheint nicht sehr begeistert zu sein, die Pleite mit „Hier spricht Berlin“ kann so schnell nicht vergessen werden. Ihre Partnerin in der gerade beendeten Talkshow, Jessy Wellmer, will sich auf den Sport konzentrieren. RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus möchte was anderes, nämlich einen Mann an der Seite von Kim Fisher.

Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, Ihr Heimatsender ist in Not. Damit sich das nicht zum Never-Ending-Drama entwickelt, schlagen wir fünf Persönlichkeiten vor, aus denen heraus Sie die Frau/den Mann neben Kim Fisher im „Riverboat Berlin“ bestimmen:

Volker Wieprecht moderiert die "Abendschau" am Wochenende und auch Talksendungen. Foto: rbb/Oliver Ziebe



a) „Abendschau“-Teilzeitmoderator Volker Wieprecht

b) „Abendschau“-Hero Sascha Hingst

c) „Abendschau“-Heroine Sarah Oswald

d) „Chez Krömer“ Kurt Krömer

e) „Wir müssen reden“ Britta Nothnagel

"Wir müssen reden" in der Moderation von Britta Nothnagel. Foto: rbb/Oliver Ziebe



Bitte wählen Sie aus. Über das finale Ergebnis werden wir Sie rechtzeitig vor dem 15. Oktober informieren.