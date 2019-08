Auf die angekündigte Bewerbung des Satirikers Jan Böhmermann um den SPD-Vorsitz reagieren Politiker mit Humor. „Kluge Kampagne“, kommentierte Juso-Chef Kevin Kühnert das Video von Böhmermanns Bewerbungsrede auf Twitter. „Es fehlen noch AWO-Tischdecke und IG Metall-Cap, dann könnten die ersten Unterbezirke weich werden. Tipp: Mehr Willy Brandt-Zitate nutzen.“

„Wenn Jan Böhmermann um Mitternacht nicht die Internationale singt, gibt's von uns keine Chance auf Unterstützung“, twitterte die Jugendorganisation der SPD in ihrem offiziellen Kanal.

Böhmermann hatte am Donnerstag in seiner Show „Neo Magazin Royale“ angekündigt, SPD-Chef werden zu wollen und eine Kampagne unter dem Hashtag „#neustart19“ ausgerufen.

Alexander Schweitzer aus dem SPD-Bundesvorstand sagte der „Bild“-Zeitung, er finde es gut, wenn der Moderator SPD-Mitglied werde. „Allerdings sollte er beim Mitgliedsbeitrag nicht zu knauserig sein und sich das mit dem Vorsitz schnell wieder abschminken.“

Investor und „Höhle der Löwen“-Star Frank Thelen twitterte am Freitag begeistert: „Großartig! Ich kann Deinen Argumenten folgen, mit Dir als CEO würde ich schwach.“

Böhmermann ist Willy Brandt im Traum erschienen

Jan Böhmermann hatte in seinem "Neo Magazin Royale" am Donnerstagabend erklärt, ihm sei Willy Brandt im Traum erschienen und habe ihm gesagt: „Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife.“

Es könne juristische Schwierigkeiten geben, sagte er. Aber: „Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden.“ An die Adresse der Parteimitglieder sagte der Entertainer: „Ich bin bereit, die SPD zu retten, wenn Ihr mir dabei helft.“ Der Entertainer hat nach eigenen Worten bisher noch kein SPD-Parteibuch. Er beteuerte, die Aktion sei kein Witz. Was man bei Böhmermann aber nie so genau weiß.

Seine Kampagne hat den Hashtag „#neustart19“, die Website den Namen „neustart19.de“. Jedoch müsse er noch drei Herausforderungen bewältigen, wie der 38-Jährige auf der Website schreibt: „1. Formell muss die Kandidatur für den Parteivorsitz bis Sonntag um 18 Uhr eingereicht sein. 2. Ich brauche bis dahin die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 3. Ich brauche bis dahin eine gültige Mitgliedschaft in der SPD.“

„Wenn die Sozialdemokratische Partei Deutschlands tatsächlich die effiziente Demokratiemaschine ist, für die ich sie halte, muss es doch möglich sein, die Formalitäten für meine Kandidatur innerhalb von drei Tagen zu erledigen“, frohlockte der Entertainer auf seiner Kampagnen-Website. In der ZDFneo-Sendung zeigte sich Böhmermann aber etwas zurückhaltender: „Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir haben jetzt nur noch 70 Stunden Zeit“, sagte er zu seinem Studiogast Aurel Mertz.

„Zu warm für Fackelzüge“

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Andrea Nahles als Parteivorsitzende läuft am Sonntag ab. Bislang hat der Wahlvorstand der SPD bei fünf Kandidatenduos die nötige Unterstützung anerkannt, wie ein Parteisprecher am Donnerstag mitteilte. Dies sind: Scholz und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz; Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping; Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann; die beiden Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer; sowie die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und der Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel.

Mehr zum Thema 19 wollen an Parteispitze Diese Kandidaten haben gute Chancen auf den SPD-Vorsitz

Es war die erste Ausgabe von „Neo Magazin Royale“ nach der Sommerpause. Neben Böhermanns Kandidatur-Erklärung standen unter anderem die Landtagswahlen in Ostdeutschland am Wochenende im Mittelpunkt der Sendung. „Wenn die Prognosen stimmen, (gibt es) vermutlich zum allerletzten Mal Wahlen in Brandenburg und Sachsen, danach wird einfach per Akklamation regiert. Viele finden den Zeitpunkt ungünstig, kommenden Sonntag ist es einfach zu warm für Fackelzüge“, sagte der Entertainer. (mit dpa)