Schlicht überzeugend So lief die Premiere für Dunja Hayali beim „heute-journal“

Sie kam, sah.... und moderierte. Dunja Hayali ist am Montag ins Team des „heute-journals“ eingestiegen. Für die 48-jährige Journalistin eine Art Rückkehr, schließlich arbeitete sie schon zwischen 2007 und 2010 als Co-Moderatorin im ZDF-Magazin.

So ein Comeback kann man sich wahrlich fröhlicher, freundlicher vorstellen. Krieg und Katastrophe, in dieser thematischen Klammer führte die in weißer Bluse und schwarzem Hosenanzug gekleidete Hayali durch die Sendung.

Zwischen Krieg und Katastrophe

US-Präsident Joe Biden in der Hauptstadt der Ukraine, die sich bald ein Jahr gegen die russische Invasion behaupten muss - dieser Einstieg glich dem „heute“-Beitrag um 19 Uhr fast aufs Auge. Aber das anschließende Gespräch mit Moldaus Präsidentin Maida Sandu weitete den Horizont, die Politikerin zeigte sich prowestlich, während die Hälfte der Bevölkerung zu Russland hält.

Das von Hayali kundig und mit Nachfrage geführte Interview zeigte die Spannung, in denen die Nachbarstaaten Russlands leben. „Gut, dass wir heute gesprochen haben“, sagte die Moderatorin zum Schluss.

Erdbeben in der Türkei und in Syrien, US-Außenminister Blinken in Ankara, Nordkoreas Raketentest, was Hayali und Co-Moderatorin Hanna Zimmermann an Themen abarbeiteten, blieb alles andere als heiter. Auch der Beitrag, ob die bald zehn EU-Sanktionsrunden Russlands Wirtschaft wirklich geschadet hätten, blieb in diesem Rahmen: Offensichtlich ist Russlands Wirtschaftsleistung 2022 nur um 2,1 Prozent geschrumpft.

Dann machen Sie’s gut, wo immer sie sind. Dunja Hayali

Dunja Hayali wurde im Lauf der 30 Minuten lockerer, zur Mimik kam Gestik, erkennbar trägt diese Moderatorin weniger schwer an den Zeitläuften als ihre Kollegin Marietta Slomka. Nicht, dass sie Ernstes nicht ernst nimmt, aber dem Augenschein nach gibt sie dem Optimismus allen Kriegen und Katastrophen zum Trotz eine echte Chance. Wir schaffen das, schien sie sagen zu wollen.

Natürlich muss ein Sender mit Zentrale in Mainz an diesem Montag den Karnevalsumzügen am Rhein Tribut zollen, also wurde die Fröhlichkeit zum Rausschmeißer von Hayalis Premiere. Ihr Finalsatz lautet: „Dann machen Sie’s gut, wo immer Sie sind.“

Dunja Hayali vermittelte, dass sie Spaß an der neuen Aufgabe hat. In diesem Sinne: Sie kam, moderierte.... und kann sehr gerne wiederkommen.

