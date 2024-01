Seit 2015 Leiterin des Hauptstadtstudios Tina Hassel übernimmt im Juni das ARD-Studio Brüssel

Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, übernimmt zum 1. Juni 2024 die Leitung des ARD-Studios Brüssel. Sie wechselt damit den Posten mit Markus Preiß, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Dienstag mitteilte. Dass der derzeitige Leiter des größten Auslandsstudios des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds im Juni nach Berlin wechselt und Hassel ablöst, steht bereits seit Ende 2021 fest.

Preiß kommt zunächst für fünf Jahre. Hassels Verbleib war bislang noch offen. Ihr Vertrag im Hauptstadtstudio konnte gemäß ARD-Richtlinien nicht mehr verlängert werden.

Hassel leitet seit Mitte 2015 als Chefredakteurin und erste Frau das Studio in Berlin. Im Wechsel mit Matthias Deiß moderiert sie die sonntägliche Politiksendung „Bericht aus Berlin“. Vor ihrer Zeit in der deutschen Hauptstadt leitete sie von 2012 bis 2015 das ARD-Studio in der US-Hauptstadt Washington. Davor war sie unter anderem Korrespondentin in Paris und Brüssel sowie Leiterin der WDR-Programmgruppe Europa und Ausland. Während dieser Zeit moderierte sie die WDR-Ausgaben der Auslandssendung „Weltspiegel“ und kommentierte in den „Tagesthemen“.

Preiß ist seit August 2016 Leiter des ARD-Europastudios in Brüssel. Zuvor war er unter anderem Reporter für „Tagesschau“ und „Tagesthemen“, Korrespondent in Paris und Brüssel sowie Leiter der „Tagesschau/Tagesthemen“-Redaktion des WDR in Köln. Zudem kommentierte er in den „Tagesthemen“ und moderierte „Brennpunkt“-Sendungen. (KNA)