Michael Desiato (Bryan Cranston) gehört sicherlich nicht nur Kategorie „Richter Gnadenlos“. „Euer Ehren“, wie Richter im anglo-amerikanischen Sprachraum angesprochen werden, nimmt die Wahrheitsfindung sehr genau. Da mag ein Polizist im Zeugenstand noch so oft schwören, dass sich ein Verbrechen so und nicht anders zugetragen hat. „Your Honor“ Michael Desiato fragt lieber einmal mehr nach, wenn es um einen Schuldspruch für eine schwarze Frau mit mehreren kleinen Kindern geht.

Doch mindestens genauso ausgeprägt wie sein Gerechtigkeitsempfinden ist die Liebe zu seiner Familie, die seit dem Tod seiner Frau nur noch aus seinem Sohn Adam (Hunter Doohan) besteht. Und Adam kann jede Hilfe gebrauchen, nachdem er mit seinem Auto einen jungen Motorradfahrer angefahren und tödlich verletzt hat – und danach Fahrerflucht beging. Wobei anzumerken ist, dass dies nicht unter Alkoholeinfluss geschah, sondern etwas mit seiner Asthma-Erkrankung zu tun hatte.

In der zehnteiligen Showtime-Serie „Your Honor“, die seit Montag in Deutschland beim Pay-TV-Sender Sky läuft, weiß Richter Desiato anfangs genau, was richtig und was falsch ist – und dass es das Beste für seinen Sohn ist, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und zu stellen. Doch diese Gewissheit verliert ihre Bedeutung, als sich herausstellt, dass das Unfallopfer der Sohn des bedeutendsten Gangsters von New Orleans ist. Und Mobster Tommy Baxter (Michael Stuhlbarg) hält sich nicht lange mit seiner Trauer auf. „Wo immer du bist, wir werden dich finden“, droht er via Reporter-Mikro dem bis dato unbekannten Flüchtigen.

Mobster-Kategorien: Auge um Auge

Dabei ist Tommy Baxter nicht der Einzige, der auf Vergeltung für den Tod seines Sohnes Rocco (Hassan Wadsworth) drängt. Seine Gattin Gina (Hope Davis) denkt ebenfalls in Auge-um-Auge-Kategorien. Sie sorgt dafür, dass ihr anderer Sohn Carlo (Jimi Stanton) nicht vergisst, was seine Aufgabe ist. Unter diesen Bedingungen zählen für den Richter nicht mehr die Buchstaben des Gesetzes, sondern einzig der Schutz seines Sohnes.

Für Bryan Cranston schließt sich „Your Honor“ beinahe nahtlos an seine Paraderolle aus „Breaking Bad“ an. Natürlich nicht zeitlich, aber dadurch, dass seine Figur durch widrige Umstände ins kriminelle Milieu abrutscht. In „Breaking Bad“ sieht der unheilbar an Lungenkrebs erkannte Chemielehrer Walter White keine andere Chance, die Versorgung seiner Familie sicherzustellen, als das beste Crack aller Zeiten herzustellen.

Der Wandel des Michael Desiato fällt dabei noch krasser aus. Als Richter kennt Michael Desiato das Strafgesetzbuch in- und auswendig, wurde in seinem Beruf mit allen Tricks und Schliche von Kriminellen konfrontiert und verfügt obendrein über die nötigen Kontakte in New Orleans Unterwelt.

Wie "Breaking Bad", nur krasser

„Breaking Bad“ hatte zum Ende der ersten Dekade dieses Jahrhunderts einen nicht zu überschätzenden Einfluss auf den Siegeszug der Streaming-Serien mit ihrer horizontalen, über mehrere Staffeln reichenden Erzählweise. Seit den fünf Staffeln, die zwischen 2008 und 2013 entstanden, ist Schauspieler Bryan Cranston ist nochmals gereift. Sein Alter unterstreicht die Würde des Richteramtes. Bewundernswert aber ist besonders sein ausdrucksvolles Mienenspiel. In „Your Honor“ kann man Cranston dabei zusehen, wie es in seinem Kopf arbeitet, wenn er nach Lösungen für die scheinbar unlösbaren Probleme seines Sohnes sucht und verzweifelt erkennen muss, wie lang der Arm der Mobster ist.

In „Your Honor“ spielt Cranston nicht nur die Hauptrolle, er hat die exquisit besetzte Serie auch mitproduziert. Für die Produktion arbeiteten die CBS Studios mit King Size Productions zusammen. Als Showrunner fungiert Peter Moffat, der zugleich ausführender Produzent und Autor mehrerer Episoden ist. Für sein Drehbuch zum TV-Drama „Hawking“ wurde Moffat für einen Bafta nominiert, für „Criminal Justice“ hat er die Auszeichnung auch erhalten.

Während die Serie „Breaking Bad“ ihren Erfolg nicht zuletzt dem schwarzen Humor in die Dialogen zwischen Walter White und Jesse Pinkman (Aaron Paul) verdankt, punktet „Your Honor“ durch die Tiefe und Menschlichkeit, die Cranston seiner Figur mitgibt. Vorbild für „Your Honor“ war mit „Kvodo“ übrigens erneut eine israelische Serie. Die erfolgreiche US-Serie „Homeland“, deren fünfte Staffel zum Teil in Berlin gedreht wurde, basierte mit „Hatumfim“ ebenfalls auf einer Idee aus Israel.