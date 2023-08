Sportlich ein Flop, bei den Quoten top Hohe Reichweiten für Leichtathletik-WM

Sportlich ein Flop, bei den TV-Quoten top: Trotz fehlender Medaillen für das deutsche Team war die Leichtathletik-Weltmeisterschaft für die Fernsehsender ARD und ZDF ein voller Erfolg.

Auch zum Abschluss der WM in Budapest gab es am Sonntag hohe Zuschauerzahlen. Die Live-Übertragung im Zweiten sahen durchschnittlich 4,682 Millionen Menschen und sorgten nach Angaben der AGF Videoforschung für einen Marktanteil von 17,5 Prozent.

Hohe Reichweiten während der Woche

Die WM hatte in der Vorwoche durchgängig hohe Reichweiten generiert. An manchen Tagen waren die Übertragungen - etwa am Freitag mit 3,83 Millionen - die meistgesehene Fernsehsendung des Tages.

Die Marktanteile lagen deutlich über den Jahres-Durchschnittswerten der öffentlich-rechtlichen Sender. Was heißt: Es muss nicht immer Fußball, es muss nicht immer Krimi sein, auf dass sich das Publikum vor den Bildschirmen versammelt.