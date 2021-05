Zwei Serien haben es den Netflix-Abonnenten besonders angetan: die spanische Ausnahmeserie „Haus den Geldes“ mit den wohl spektakulärsten Raubzügen gegen die Nationalbank des Landes und die Neuauflage des Gentleman-Diebes „Lupin“ mit Omar Sy in der Hauptrolle.

Eines ist bei „Lupin“ jedoch gehörig schief gelaufen: Als Netflix den Star aus „Ziemlich beste Freunde“ in der Rolle des Assane Diop zu seinem räuberischen Rachefeldzug ins Rennen schickte, endete das Vergnügen für die Zuschauer abrupt nach Folge fünf.

Netflix teilte zwar sehr bald mit, dass die Staffel mit fünf weiteren Folgen fortgesetzt wird. Doch einen Startzeitpunkt nannte der Dienst nicht. Seit einer Woche wissen die Fans der Serie: am 11. Juni geht es weiter. Dann erfahren die Zuschauer wohl auch das Schicksal seines Sohn Raoul (Etan Simon).

Start am 3. September und 3. Dezember

Die Netflix-Serie „Haus des Geldes“ geht bereits in den fünfte Staffel, bei der es sich zugleich um die letzte handeln wird. Ebenso wie „Lupin“ wird auch die finale Staffel von „Haus des Geldes“ in zwei Teile zu je fünf Episoden unterteilt. Teil eins startet am 3. September, Teil zwei am 3. Dezember, ein letztes Mal heißt es dann also „Bella Ciao“.

Die Lage der Bankräuber spitzt sich in der finalen Staffel weiter zu: Seit über 100 Stunden ist die Bande in der Nationalbank eingeschlossen, der Professor kann nach seiner Festnahme nicht mehr ins Geschehen eingreifen.

Die Armee greift in das Geschehen ein

Doch der schwerste Schlag steht Tokio, Lissabon, Berlin, Rio und Denver – so die Codenamen der sympathischen Kriminellen mit der Revolutionsattitüde – noch bevor: Die spanische Regierung schickt die Armee in den Kampf gegen das Verbrechen.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Mehr zum Thema Netflix-Serie „Lupin“ Die Rückkehr des Meisterdiebs

Álex Pina, Schöpfer und Autor der Serie, zieht dabei alle Register: „Wir nutzen jedes erdenkliche Mittel, um schon in den ersten fünf Episoden das Gefühl eines Serienfinales zu erzeugen. Die extreme Aggressivität, mit der wir hier arbeiten, ist nötig, um ,Die Bande´ in die Schranken zu weisen. In den letzten fünf Episoden konzentrieren wir uns hingegen auf die emotionale Situation der einzelnen Figuren.“