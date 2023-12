Thriller mit Wotan Wilke Möhring Ohne Klimawandel kein Nazi-Schatz

Ein schmelzender isländischer Gletscher legt ein abgestürztes deutsches Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg wieder frei, mit tiefgefrorenen Leichen darin. Ein spannender Fund, den durch Zufall Winter-Wanderer mit ihren Schneemobilen machen, die dabei der US-Armee in die Quere kommen. Was suchen die da in der Maschine?

Einer der Wanderer, der einheimische Elías (Atli Óskar Fjalarsson), wird flugs beiseitegeschafft. Seine Schwester Kristín (Vivian Ólafsdóttir) macht sich auf die Suche nach ihm, am „Gletschergrab“ (Sky/Wow). Sie bleibt dabei nicht unbeobachtet.

Der Roman Der Film beruht auf dem Roman „Operation Napoleon“ von Arnaldur Indriðason. Dessen 24 Bücher wurden weltweit in 40 Sprachen übersetzt und gingen millionenfach über die Ladentheke, überwiegend Kriminalromane. Bei seinen wenigen Ausflügen weg von der Verbrecherjagd hin zum Thriller macht er gerne die urwüchsige Natur Islands zur Kulisse, wie hier in „Gletschergrab“.

Vor allem einer tut sich da hervor: Wotan Wilke Möhring, sonst als „Tatort“-Kommissar auf der richtigen Seite, spielt hier einen eiskalten Killer. Den Schauspieler hat dieser Kinoeinsatz aus dem vergangenen Jahr und die Natur in Island so beeindruckt, dass er dort nach dem Filmdreh für eine „Terra X“-Reportage vor der Kamera stand, den Auswirkungen des Klimawandel als Augenzeuge der Gletscherschmelze auf der Spur.

Vielleicht ist das dann auch wichtiger als diese 100 Minuten solide Popcorn-Unterhaltung, mit erstaunlicher Pointe (der Klimawandel macht die Geschichte am schmelzenden Gletscher erst möglich), toller Landschaft, einer toughen Heldin, den üblich skrupelosen Bösewichten auf Geheimdienstseite, dem Kampf David (Winterwanderer) gegen Goliath (USA) und saftigem Showdown im Tiefschnee, inklusive Suche nach einem Nazi-Schatz.

Ein bisschen „Indiana Jones“, ein bisschen James Bond. Statt Aston Martin Verfolgsungsjagden eben mit Motoschlitten. Das Ganze nach der Buchvorlage „Operation Napoleon“ von Arnaldur Indriðason, dem derzeit wohl größten literarischen Exportschlager Islands. Man kann sich den Winterabend vorm Bildschirm schlechter vertreiben.