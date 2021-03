Am Ende ging es dann ganz schnell: Die Verlagschefin Julia Jäkel verlässt Gruner + Jahr, nach insgesamt 23 Jahren im Unternehmen. Die 49-Jährige gehe „in ihrem zehnten Jahr an der Spitze freundschaftlich und auf eigenen Wunsch“, teilte das Hamburger Verlagshaus am Mittwoch mit.

Jäkels Nachfolger wird zum 1. April Stephan Schäfer. Der 46-Jährige ist bereits Mitglied der Geschäftsführung von Gruner + Jahr gewesen. Seit Februar 2019 ist er zusätzlich Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland. Diesen Posten behält Schäfer.

Die Personalie ist durchaus im Zusammenhang mit größeren Unternehmensumbrüchen zu sehen. Jäkels Abschied folgt der vor sechs Wochen öffentlich gemachten Ankündigung von Sondierungsgesprächen zwischen Gruner+Jahr und der Mediengruppe RTL Deutschland.

Es geht dabei um eine noch engere Zusammenarbeit, was auch eine Fusion der beiden Medienhäuser bedeuten kann. In Frage steht damit die eigenständige Zukunft von Gruner+Jahr in Hamburg und damit auch die Rolle von Julia Jäkel. Nun der Abschied.

„Mein Schritt, G+J zu verlassen, ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung", sagte Jäkel sagte laut Mitteilung. "Das vergangene Jahr hat auch bei mir Gedanken darüber ausgelöst, was das Leben noch mit einem anstellen kann.“ Diesen Gedanken wolle sie mehr Raum geben. „Darum habe ich Bertelsmann gebeten, mir dies zu ermöglichen.“

Jäkel verlässt zugleich auch Bertelsmann, der der Mutterkonzern von Gruner + Jahr ist, wie das Unternehmen in Gütersloh mitteilte. Schäfer übernehme dort ihren Posten in dem Gremium Group Management Committee, das den Bertelsmann-Vorstand zu Konzernstrategie unterstützt und berät. Gruner + Jahr ist eine 100-prozentige Tochter von Bertelsmann, zu den Zeitschriftenmarken zählen unter anderen „Stern“, „Geo“ und „Capital“.

2012 der Aufstieg in den Vorstand von Gruner + Jahr

Damit gehen 23 Jahre Julia Jäkel bei Gruner-Jahr zu Ende. 1997 durchlief Jäkel das Bertelsmann Entrepreneurs Program und wechselte anschließend zu dem Verlagshaus. 1999 zwar sie im Gründungsteam der "Financial Times Deutschland".

Nach diversen Stationen im Haus dann 2012 der Aufstieg in den Vorstand von Gruner + Jahr. Jäkel führte es seit 2013 und agierte seit 2015 als CEO. In ihre Amtszeit fällt der Ausbau des Digitalgeschäfts sowie der Vorstoß von G+J in neue Marken und Titel.

In den vergangenen Jahren rückte immer mehr die Zusammenarbeit mit der Mediengruppe RTL Deutschland in den Vordergrund, eine Entwicklung, der Jäkel offenbar nicht im Wege stehen wollte. Mit Schäfer an der Spitze wachsen RTL und Gruner + Jahr weiter zusammen.

Vor rund einem Monat hatte Bertelsmann-Boss Rabe im "Spiegel" angekündigt, dass eine Fusion von Gruner + Jahr und RTL möglich sei. Darüber sei "noch nicht entschieden", Rabe hielt es auch für denkbar "nur einige Geschäftsbereiche zu vereinen". (mit dpa)