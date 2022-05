Zu den Ungereimtheiten, die den Ausbruch der Corona-Pandemie begünstigten, zählt an erster Stelle das Verhalten der Regierung in Peking. Als chinesische Behörden am 10. Januar 2020 die entschlüsselte Gensequenz des neuartigen Covid-19-Virus publizierten, galten Wissenschaftler aus dem Reich der Mitte als Helden. Es schien, als hätten sie ihr Basiswissen ohne Zeitverzug mit der Weltöffentlichkeit geteilt.

In seinem Dokumentarfilm erzählt Michael Wech eine andere Geschichte. Am 26. Dezember des Vorjahres hatten vier chinesische Labore den Bauplan des Coronavirus dechiffriert. Die zweiwöchentliche Verzögerung bis zur Veröffentlichung trug maßgeblich dazu bei, dass auch die Entwicklung von Tests und Impfstoffen sich verzögerte.

In dieser Zeit konnte sich die Infektionskette von Wuhan aus weltweit verbreiten – zumal die Chinesen auch mit ihrem Wissen über die Ansteckung geizten. („Der Ausbruch: War die Pandemie vermeidbar?“, ZDF, Dienstag, 20 Uhr 15)

Das Versäumnis chinesischer Behörden ist nur ein Glied in einer Kette von Defiziten, die der Film mit Blick auf die ersten zehn Wochen der Pandemie nachzeichnet. Ein weiterer Schlüsselmoment ereignete sich am 9. Februar 2020 in Berlin. Der Biochemiker Offert Landt, dessen Firma Molbiol den weltweit ersten Covid-19-Test hergestellt hatte, traf in der Staatsoper bei der Premiere von „Der Rosenkavalier“ zufällig Jens Spahn.

Mit großer Besorgnis informierte Landt den Gesundheitsminister, seine Firma habe bereits über eine Million Corona-Testkits verkauft. Spahn möge auf die Gefahr durch das neue Virus hinweisen. Doch der wiegelte ab mit der Begründung, es gäbe momentan nur zwei schwere Krankheitsfälle in Deutschland. Und die seien „statistisch nicht signifikant“.

Zu dieser Zeit war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Als die Münchner Ärztin Camilla Rothe am 27. Januar den ersten Patienten in Deutschland behandelte, machte sie eine alarmierende Feststellung, die in der westlichen Welt niemand auf dem Schirm hatte.

Gemeinsam mit einem Virologen publizierte sie im New England Journal & Medical die besorgniserregende Beobachtung: Covid-19 wird von symptomfreien Menschen übertragen! Diese Auffassung lag quer zu jenem internationalen common sense: „Keine Symptome, keine Ansteckung!“ Prompt wurden beide beschuldigt, sie hätten Ergebnisse gefälscht.

Dabei wussten Wissenschaftler weltweit bereits Ende Februar 2020 alles Wesentliche

Die Rolle der WHO, die die Münchener Studie ebenso als „fehlerhaft“ einstufte, ist besonders unschön. 2009 hatte die Weltgesundheitsorganisation die Schweinegrippe zur Pandemie erklärt. Sie wurde dafür massiv angegriffen. Wegen einer Überreaktion hinsichtlich Corona wollte man nicht erneut in die Kritik geraten.

So bezeichnete die WHO Covid 19 erst am 11. März 2010 als Pandemie. Mit ausschlaggebend seien die Schreckensbilder der Lastwagenkolonne voller Särge in Bergamo gewesen. Danach konnte man das dramatische Massensterben nicht mehr ignorieren. Dabei wussten Wissenschaftler weltweit bereits Ende Februar 2020 alles Wesentliche über die neue Seuche: Das Virus ist hochgradig ansteckend.

Es überträgt sich durch die Luft. Und zwar ausgehend von Menschen, die keine Symptome zeigen. Man haben es nicht geschafft, so der Wissenschaftler Jeremy Farrar, die aus den Fakten resultierende Befürchtung so darzustellen, dass Politiker den Ernst der Lage verstanden.

Wäre die Pandemie vermeidbar gewesen? Das behauptet der Film so nicht. Nicht erwähnt wird zudem die These, das Virus stamme aus einem Labor im Wuhan. Die dicht argumentierende Dokumentation führt vor Augen, dass chinesische Behörden zu lange schwiegen. Dass Wissenschaftler, die den Ernst der Lage erkannten, auf taube Ohren stießen. Die Welt hätte besser auf die Seuche vorbereitet werden können.