Heimspiel für Linda Zervakis? Fast hatte es bei der Pro7-Vorstellung des am Montag startenden Journals „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ den Anschein, als stehle die Moderatorin dem Kollegen Matthias Opdenhövel die Schau. Was aber auch nur daran lag, dass Opdi per Video zugeschaltet war und Zervakis neben Senderchef Daniel Rosemann im holzfarben-warmen Studio in München-Unterföhring saß. So wurden die beiden neuen KollegInnen nicht müde, sich ihrer Wertschätzung zu versichern. „Wir hatten bei unserem ersten Treffen sofort die gleiche Wellenlänge in Sachen Journalismus, es menschelte auch“, sagt Zervakis. Linda sei so klasse, viel zu schade, um nur Nachrichten vorzulesen, legte Opdenhövel nach.

Reicht die gute Stimmung für ein Magazinformat, auf das die Fernsehwelt in der Primetime wartet? Thematisch sei in „#ZOL“ (Kurzform) alles drin, so Rosemann: für die Premiere Afghanistan, Bundestagswahl, „das kleinste Townhall der Welt“ (mit Wolfgang Kubicki und Hubertus Heil). Wichtig sei auch die Interaktion mit Zuschauern mittels der Pro7-App. Am Montag kämen die Menschen „aufgetankt aus dem Wochenende“ und hätten mehr Kapazitäten für Fernsehen, bei dem sie Inhalte mitdenken und aufnehmen können.

Mehr zum Thema Showdown vor der Wahl Letztes Triell bei ProSiebenSat1

Zervakis und Opdenhövel sind von der ARD zu ProSieben gewechselt. Die 46-jährige hatte seit 2010 zum Sprecherteam der „Tagesschau“ gehört. Opdenhövel moderierte zehn Jahre die „Sportschau“. News und Sport gleich politische Unterhaltung. Hohe Erwartungshaltung. „Wir müssen Woche für Woche liefern.“