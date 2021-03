Dimitrios Georgoulis ist Büroleiter Berlin der probono Fernsehproduktion („Chez Krömer“).

Herr Georgoulis, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien geärgert?

Laut Europäischem Zentrum für Presse- und Medienfreiheit sind die Gewalttaten gegen Journalisten deutlich gestiegen. Vor allem auf den pandemiebezogenen Demos verlieren manche jegliche Hemmungen gegenüber Berichterstattern. Eine Entwicklung, die mich nachdenklich und wütend macht. Die Polizei muss Journalisten besser schützen!

Worüber haben Sie sich gefreut?

Mit großer Freude habe ich wieder Heiner Bremer gesehen, den Politik-Experten bei n-tv. Hatte sich wohl eine Zeit lang rar gemacht. In seinem Kommentar sezierte er schön das desaströse Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung: Präzise in der Analyse, klar und deutlich in der Sprache. Bitte mehr Auftritte!

Ihr Lieblingspodcast?

Empfehlenswert, weil sehr unterhaltsam: Talk-Podcast „Bosbach und Rach“, Interview-Podcast „Mein Spiel – die größten Momente der Fußball-Reporter“ und den „Piratensender Powerplay“-Podcast mit Samira El Ouassil und Friedemann Karig, für den Wochendurchblick.

Mehr zum Thema Angreifer auf Journalisten identifiziert „Querdenker“ streckte Fotografen mit gezieltem Faustschlag nieder